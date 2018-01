Mit dem BTV-Award in das neue Jahr gestartet

VÖCKLABRUCK. Der Neujahrsempfang des Regionalsenders übersiedelte mit 450 Gästen in das Einkaufszentrum Varena.

Herbert und Philipp Hütthaler, Gerold Holzinger und Christoph Berger mit BTV-Awards Bild: Maringer (honorarfrei) (APA/DIOR/KIMBERLY WHITE)

Für die Ausgezeichneten fing das neue Jahr richtig gut an: Beim Neujahrsempfang des BTV wurden Christoph Berger, der Organisator des Beachbattles von Litzlberg, die Schwanenstädter Firma Hütthaler für ihr Projekt Hofkultur und Gerold Holzinger aus Wolfsegg, Bezirksstabführer des Blasmusikverbands, für sein Ehrenamt, mit dem BTV-Award geehrt. 450 Gäste applaudierten in der Varena den Preisträgern.

BTV-Geschäftsführer Manfred Ettinger ist seit 20 Jahren an Bord des Regional-TV-Senders, seit 2009 als Chef. "Wir sind ständig gewachsen", blickte er zurück. 2017 machte das BTV die ersten Schritte in Richtung tagesaktuelles Programm.

Unter den Gästen waren auch Hans Schneider vom Verein "Brücken bauen", der heuer im Juni die nationalen Sommerspiele der Paralympics in Vöcklabruck ausrichtet. Andrea I. und Sebastian I., das Landes-Königspaar aus Timelkam, lud zum Landes-Faschingsumzug am 11. Februar in Timelkam ein.

Nach dem Programm unterhielten sich die Gäste – unter ihnen Varena-Hausherr Thomas Krötzl, WKO-Obfrau Angelika Winzig, Landesrat Günther Steinkellner, Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner und Vöcklabrucks Bürgermeister Herbert Brunsteiner – bei einem schmackhaften Büffet, zubereitet von den Bäuerinnen des Bezirks.

