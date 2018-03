Miesweg bleibt einen weiteren Sommer lang gesperrt

GMUNDEN. Die Sanierung und Absicherung des Uferwegs wird bis zu 300.000 Euro kosten. Die Stadtgemeinde Gmunden hofft auf EU-Fördergelder und wartet deshalb noch mit den Arbeiten.

Frühestens im Herbst beginnen die Sicherungs- und Sanierungsarbeiten am berühmten Felsuferweg. Bild: Hörmandinger

Der wildromantische Miesweg am Felsufer des Traunsees wurde im vergangenen Sommer gesperrt. Weil sich die Sicherheitsbestimmungen bei Wanderwegen verschärft hatten (beispielsweise was die Halteseile betrifft), nahmen Experten den Weg am Fuß des Traunsteins unter die Lupe und schlugen Alarm, denn er entsprach nicht der Norm. „Ich hatte großes Glück“, sagt VP-Bürgermeister Stefan Krapf. „Wenn dort irgendein Unfall passiert wäre, hätte ich persönlich dafür gehaftet.“

Nach der Einholung eines Gutachtens beschloss der Tourismusausschuss der Stadtgemeinde diese Woche, den Weg zu sanieren. Die Arbeiten, die bis zu 300.000 Euro kosten werden, könnten sofort in Angriff genommen werden. Doch die Rathausverantwortlichen wollen die Sanierung als LEADER-Projekt einreichen. 60 Prozent der Kosten würden damit EU, Bund und Land übernehmen. „Weil der Miesweg als touristische Attraktion für die gesamte Region bedeutend ist, sind die Chancen recht hoch, dass der LEADER-Antrag akzeptiert wird“, sagt Krapf. Dass die Arbeiten auf diese Art aber erst frühestens im Herbst beginnen können, nimmt die Stadtgemeinde in Kauf. „Ich muss die Wanderer um Geduld bitten“, so Krapf. „Aber wir sind als Stadtverantwortliche auch zu wirtschaftlichem Handeln verpflichtet.“

Während die Stadt Gmunden das Baumaterial zur Verfügung stellt, wird der Alpenverein die Sanierungs- und Sicherungsarbeiten am Miesweg übernehmen. Der Verein ist künftig auch Wegerhalter, wobei der Miesweg nicht mehr als Familienwanderweg, sondern offiziell als „Klettersteig“ geführt wird. „Die Sicherheitsbestimmungen sind dann nicht so rigide, und die Verantwortung bleibt eher aufseiten der Wanderer“, sagt der Bürgermeister.

