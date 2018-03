Miba AG investiert in Elektromobilität und vernetzte Fahrzeugkomponenten

LAAKIRCHEN. Laakirchner Konzern eröffnete ein Entwicklungslabor für Fahrzeugbauteile der Zukunft.

Im neuen Miba-Makerspace-Labor tüfteln Techniker an Zukunftsprodukten. Bild: MIBA

Während alle Welt über den Niedergang des Dieselantriebs diskutiert, ist die Miba AG, international erfolgreicher Zulieferer der Automobilindustrie, längst einen Schritt weiter. In der Laakirchner Konzernzentrale entwickeln Techniker Bauteile für elektrisch betriebene Autos. "Wir arbeiten an Komponenten für Fahrzeuge, die 2021 und 2022 auf den Markt kommen", sagt Vorstandsvorsitzender Peter Mitterbauer.

Intelligente Motorenbauteile

Das Know-how der Laakirchner ist auch in der Elektromobilität gefragt. Die Ingenieure tüfteln an Kühlelementen für Batterien ebenso wie an Hochleistungswiderständen und Statoren für Motoren. Allerdings auf dem Niveau von Industrie 4.0. Das heißt: Die Bauteile sind online vernetzt. Eingebaute Microprozessoren senden beispielsweise Temperaturdaten an die Motorsteuerung. Oder gleich an die Werkstätte. Noch bevor künftig der Autofahrer Unregelmäßigkeiten an seinem Fahrzeug bemerkt, weiß seine Werkstatt schon Bescheid.

"Die Kunden erwarten sich von uns Innovationen und Ideen", sagt Peter Mitterbauer. "Die Entwicklungsgeschwindigkeit muss dabei immer höher werden." Zu diesem Zweck hat der Konzern vor wenigen Tagen in Laakirchen ein Forschungslabor eröffnet: Im "Miba Makerspace" können technische Entwickler in Start-up-Atmosphäre ihren Ideen freien Lauf lassen. Der Experimentierraum ist nicht nur mit Computern ausgestattet, an denen neue Bauteile entwickelt werden. Über einen 3D-Drucker können Modelle auch gleich ausgedruckt werden, und auch eine kleine Werkstatt ist direkt angeschlossen. "Der Miba Makerspace ist ein offener Kreativraum für die Forschung und Entwicklung", so Konzernchef Mitterbauer. "Er kann von allen unseren Geschäftsbereichen genutzt werden. So können auf breiter Basis Erfahrungen ausgetauscht und Ergebnisse diskutiert werden."

Selbst die Lehrlinge profitieren davon: In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Gunskirchner Unternehmen Rotax entwickelten und bauten die Nachwuchstechniker im Makerspace-Labor ein Go-Kart. Mit Elektroantrieb, versteht sich.

