Meldungen aus den Regionen

RüSTORF. Unbekannte zwängten am Dienstag zwischen 13.45 und 18.45 Uhr mehrere Fenster und Türen bei einem Wohnhaus in Rüstorf auf und verschafften sich so Zutritt in den Wohnbereich. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Als der Hauseigentümer heimkam, brannte im Vorraum das Licht, das mittels Bewegungsmelder angesteuert wird. Offensichtlich wurden die Einbrecher überrascht und flüchteten. Die sofort alarmierte Polizei setzte einen Polizeihund ein. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täter erbeuteten Silbermünzen und richteten erheblichen Schaden an.

LAAKIRCHEN. Am Freitag, 16. März, tritt Christopher Seiler, eine Hälfte des Kult-Duos Seiler & Speer, im ALFA Steyrermühl auf. Einlass ab 18 Uhr, Konzertbeginn: 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.floro.at, Ticket-Hotline Telefon 0650 / 91 92 200 oder bei Ö-Ticket. Der Kartenpreis beträgt nur 28 Euro.

