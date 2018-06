Mehr als 2000 Starter bei Radklassiker

MONDSEE. Die 32. Auflage des Mondsee-5-Seen-Radmarathons war ein echtes sportliches Feuerwerk.

Ein Beweis für die nach wie vor ungeheure Beliebtheit der Veranstaltung war der Andrang von Aktiven auf dem Startgelände im Zentrum von Mondsee. Bild: Brandl

Vergangenes Wochenende wurde zum 32. Mal der Mondsee-5-Seen-Radmarathon ausgetragen. Organisationsleiter Christoph Zallinger und sein Team konnten sich über mehr als 2000 Teilnehmer aus 30 Nationen freuen. Über 150 Kinder sammelten am Samstag erste Rennerfahrungen und wurden vom Publikum kräftig angefeuert. Im Anschluss nahmen 80 Mountainbiker den 4,5-Kilometer-Rundkurs im Herzen von Mondsee in Angriff: Die 2. Mondsee MTB-Challenge entschied wie bereits 2017 der Wiener Andreas Waldmann für sich. Bei den Damen gab es ebenso die Titelverteidigung durch Lokalmatadorin Sabine Söllinger.

1800 Starter gingen am Sonntag beim Radklassiker auf den drei Strecken über 75, 140 und 200 Kilometer ins Rennen. Bei der längsten Disziplin galt es auch rund 3000 Höhenmeter zu bewältigen. Der heurige Sieger, der Vorarlberger Mathias Nothegger, stürmte den Zieleinlauf im Alleingang in einer Zeit von 5:34:02 Stunden. Ihm folgten die beiden Deutschen Dominik Aigner und Eduard Schwarzkopf. Bei den Damen siegte Elisabeth Wölfel (VICC Racing Division) in 6:26:30 knapp vor Christina Höller und Rosemarie Pötzelsberger.

Auf der Tour B über 140 Kilometer siegte der Tiroler Martin Weiss nach 3:38:02 Stunden im Fotofinish vor dem Deutschen Alexander Steffens und dem Belgier Koen Theys. Sibylle Vormittag (GER) gewann die Damenwertung in 3:55:27 vor Elleke Claessen (NED) und Sandra Gieringer (AUT). Die Tour C über 75 Kilometer war heuer mit 450 Anmeldungen ausgebucht. Günther Gruber aus Golling entschied das Rennen in 1:49:22 für sich. Schnellste Dame war Philine Letz (Racing Team Winax) in 2:01:16.

Der Termin für den 33. Mondsee-5-Seen Radmarathon steht bereits: 29. und 30. Juni 2019. Die Anmeldung startet schon in den nächsten Tagen. Alle Ergebnisse und weitere Infos im Web unter www.mondsee-radmarathon.com

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema