Medizin-Uni Linz kooperiert mit Gmundner Spital

GMUNDEN. Die Medizinische Fakultät der Johannes Kepler Universität hat mit der Alters- und Versorgungsmedizin zwei Schwerpunkte, die angesichts des demografischen Wandels großes Potenzial besitzen.

Primar Peter Dovjak Bild: LeutnerWerner 00436644609569

Den Studenten wird dabei auch ein vierwöchiges Modul für Alters- und Palliativmedizin angeboten, das österreichweit einzigartig ist. Inhaltlich mitgestaltet haben diese Ausbildung Geriatrie-Primar Peter Dovjak und Palliativmedizinerin Christina Grebe vom Salzkammergut-Klinikum.

Unterrichtet werden spezielle Probleme älterer Patienten wie Mehrfacherkrankungen oder Polypharmazie – das heißt die Einnahme mehrerer Medikamente. Weitere Schwerpunkte des Geriatriemoduls sind der richtige Umgang mit kognitiven Einschränkungen wie Demenz, Gebrechlichkeit und damit einhergehendem Sturzrisiko sowie dem Verlust der Mobilität und anderen altersbedingten Begleiterkrankungen.

Lesermeinung:

Lob für das Gmundner Spital

Ich hatte die dritte orthopädische Operation durch Primar Dr. Dallinger. Ein herzliches Danke für die tollen Leistungen, die bei mir immer wieder mit großen Erfolg vollbracht wurden. Es ist unglaublich, was in dieser Klinik an Perlen arbeiten. Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter, die mich so professionell versorgt haben. Nebenbei hatte ich noch eine spezielle Form einer Grippe, sodass große hygienische Maßnahmen getroffen werden mussten. Die Schwestern haben die Nacht zum Tag gemacht. Das fällt einem normalen Patienten gar nicht auf. Ob im OP-Saal oder auf den Stationen, hier herrscht eine Harmonie, unglaublich, hier ist man noch auf einer Insel der Seligen. Nur zum weiterempfehlen.

Renata Wimmeder, Salzburg

