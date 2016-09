Man durfte Hand an 6000 Jahre alte Objekte legen

WEYREGG. Am Tag der offenen Grabung in Weyregg bekamen die Besucher Einblick in Unterwasser-Ausgrabung

Begehrt: Fahrt auf Forschungsboot Bild:

Am Tag des Denkmals öffnete die Grabungsmannschaft des Projektes Zeitensprung die Türen der Forschungsbasis in Weyregg. Die ersten Besucher bestiegen um 10 Uhr das Forschungsboot des Kuratoriums Pfahlbauten und ließen sich zur Grabungsstelle im Attersee bringen. Dort erforscht ein Team aus Unterwasser-Archäologen seit Anfang September die Reste einer jungsteinzeitlichen Siedlung vor Weyregg. Damit wolle man der Pfahlbauforschung in Oberösterreich neuen Aufschwung geben, so Jutta Leskovar vom Oö. Landesmuseum.

Interessierte konnten sich ansehen, wie geborgenes Erdmaterial vom Grund des Attersees in einer Schlämmstation auf Funde untersucht wird und durften sogar selbst Hand an die bis zu 6000 Jahre alten Objekte legen. Auch ein Einblick in die Konservierung von Nassholz, auf die sich die Restauratorinnen des Landesmuseums spezialisiert haben, konnte man gewinnen. Grabungsleiter Henrik Pohl verriet, welche Erkenntnisse man bereits über die Pfahlbausiedlung Weyregg II gewonnen hat und vermittelte anschaulich, wie eine Unterwasser-Ausgrabung abläuft.

Weitere Infos unter www.pfahlbauten.at

