Männerteam hilft Laakirchen-"Girls"

LAAKIRCHEN. Dietmar Wohlfahrt, Trainer der Laakirchner Faustball-Frauen (im Bild Carina Steindl) greift zu ungewöhnlichen Methoden:

Er lässt als Vorbereitung auf das Final-3-Turnier sein Team, das sich zuletzt mit einem 4:1 bei Linz-Froschberg ins Finale des OÖ.-Cups spielte, von den Laakirchner Herren "unter Druck" setzen. Deren größere Schlagschärfe soll den "Paper-Girls" vor dem Meisterschafts-Halbfinal-Duell gegen Urfahr mehr Sicherheit in der Abwehr bringen.

Wohlfahrt: "Die Linzer Nationalkaderspielerin Iris Mayer verfügt über einen der härtesten Schläge der Liga. Und die wollen wir unter Kontrolle bringen." Das Halbfinale in Waldburg/Freistadt ist am Samstag für 15.30 Uhr angesetzt, der Gewinner steht am Sonntag um 11 Uhr dem Grunddurchgangssieger Union Nußbach gegenüber. Eines steht bereits fest: Es wird die erste Medaille für Laakirchens Damen auf dem Feld.

