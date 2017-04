MTB-Trophy mit weiterer Neuerung

BAD GOISERN. Erstmals gibt es Gravelbike-Wertung bei Österreichs größter Mountainbike-Veranstaltung.

Einer der Höhepunkte für die Teilnehmer der Salzkammergut-Trophy ist die Durchfahrt der „Ewigen Wand“ hoch oberhalb von Bad Goisern. Bild: Erwin Haiden

Bereits zum 20. Mal wird von 14. bis 16. Juli im inneren Salzkammergut Österreichs größte Mountainbike-Rennveranstaltung ausgetragen – die Salzkammergut-Trophy mit sieben verschieden langen Strecken. Die 800 härtesten Teilnehmer sammeln sich am 15. Juli bereits vor fünf Uhr Früh auf dem Marktplatz von Bad Goisern, um die 210 Kilometer lange Ultrastrecke mit schier unglaublichen 7119 Höhenmetern in Angriff nehmen und damit den härtesten Mountainbike-Marathon in ganz Europa.

Nach der im vergangenen Jahr erfolgten Einführung eines eigenen Rennens für elektrisch angetriebene Räder (E-Bikes) haben sich die Organisatoren auch für heuer wieder eine Neuerung einfallen lassen. Mit Fatbikes oder Tandems kann auf allen Strecken teilgenommen werden. Zum Jubiläum wird es auf der C-Strecke über 76 Kilometer und 2400 Höhenmeter erstmals eine eigene Wertung für sogenannte "Gravelbikes" geben, also speziell für Schotter gebaute Räder. Zwei Drittel des "Gravel-Marathon powered by Dachstein-Salzkammergut" verlaufen entlang von Schotter- bzw. Forststraßen und sind somit ideal mit Cross- oder Querfeldein-Rädern zu befahren. Martin Huber vom Trophy-Team: "Wir möchten damit vor allem Rennrad-Fahrer ansprechen, denen die anderen Strecken technisch zu schwierig sind. Die Trophy-Highlights auf den Hallstätter Salzberg und zum Gosausee gibt’s inklusive."

Am Start werden etliche Spitzenathleten sein, etwa Stammgast Andreas Goldberger oder Snowboarder Benjamin Karl, der sich auf die 120-Kilometer-Strecke mit 3848 Höhenmetern wagt. Seine im Winter eroberten WM-Silbermedaillen kommen natürlich mit ins Gepäck nach Bad Goisern und werden von Karl bei der Fahrervorstellung am Freitagabend präsentiert.

Anmeldung: www.trophy.at

