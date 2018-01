Literaturfreunde im Salzkammergut trauern um Walter Pilar

EBENSEE. Kurz nach Fertigstellung seines Hauptwerks „Lebenssee“ verstarb der Literat Walter Pilar im Alter von 70 Jahren. Mit ihm verliert das Salzkammergut seine stärkste und originellste literarische Stimme.

Walter Pilar war ein introvertierter Akribiker, seine Auftritte aber waren Elementarereignisse. Bild: Weihbold

Falls es einen Gott gibt, dann wollte der, dass Walter Pilar sein Werk zu Ende bringt. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des vierten und letzten Bandes seines autobiografischen Hauptwerks „Lebenssee“, an dem er 30 Jahre lang gearbeitet hatte, stürzte der 70-Jährige in seiner Linzer Wohnung über eine Treppe und verunglückte dabei tödlich.

Das Salzkammergut verliert mit Walter Pilar seine stärkste und originellste literarische Stimme. Denn der Kaufmannssohn aus Ebensee lebte zwar seit Jahrzehnten in Linz, arbeitete sich aber zeitlebens an seiner Heimat am Traunsee ab. An ihren Menschen, ihrer Kultur und vor allem an ihrem originären Dialekt. Diesen transformierte Pilar in hohe literarische Kunst.

Der experimentelle (aber höchst unterhaltsame) Umgang des ausgebildeten Pflichtschullehrers mit seiner Muttersprache löste bei Traditionsbewahrern durchaus Irritationen aus. Dazu trugen auch die spektakulären Auftritte Pilars bei. Als dieser sich bei einer Lesung im Rathaus ein Hirschgeweih aufsetzte, nahmen es die Ebenseer noch hin. Für seine Hirschbrunftschreie auf offener Bühne erntete er sogar breite Anerkennung. Als er aber bei einer Lesung im Rathauspark mitten im Sommer das Krippenlied „Greane Felder, greane Wiesn“ anstimmte, holte er sich Ohrfeigen von Passanten ein.

Ohrfeige im Rathauspark

„Walter Pilar hat seine Heimat nie verunglimpft, sie aber auf eine höhere künstlerische Ebene gehoben“, sagt Klaus Wallinger vom Kino Ebensee, wo Pilar legendäre Auftritte feierte. „Er hat in seinen Büchern, Grafiken und Auftritten eine Topografie des Salzkammerguts geschaffen, die ewig gültig bleibt.“

Ähnlich sieht es Josef Aigner, längjähriger Kulturredakteur der ehemaligen Salzkammergut-Zeitung. „Während andere Autoren auf die weite Welt abzielen, hat Pilar mit großem Selbstbewusstsein dem Lokalen eine literarische Bühne verschafft“, so Aigner. „Pilar war hypersensibel auf den Klang unseres Dialekts. Er liebte es, alten Menschen zuzuhören. Dadaistisch-lautmalerische Fundstücke flogen ihm dabei nur so zu. Er hat sie für uns gesammelt und verewigt.“

