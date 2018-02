Lieber ins Heim anstatt 24-Stunden-Pflege zuhause

VÖCKLABRUCK, GMUNDEN. Sozialhilfeverbände berichten von einem größeren Andrang, seit der Pflegeregress abgeschafft wurde

Ansturm auf Pflegeheime Bild: OON

Einen stärkeren Zuzug in die Pflegeheime bestätigt Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner, der auch Obmann des Sozialhilfeverbandes Vöcklabruck ist. "Wir sind nahezu voll geworden in unseren Heimen." Viele Senioren, die bislang in den eigenen vier Wänden eine 24-Sunden-Hilfe nutzten, drängen jetzt in ein Heim. Dadurch entstehe dem Sozialhilfeverband, aber auch den Gemeinden eine erhebliche finanzielle Belastung, berichtet Gschwandtner.

Früher wurde bei Heimbewohnern, die ihre Unterbringung nicht selbst bezahlen konnten, auf deren Privatvermögen oder das ihrer Verwandten zugegriffen. Seit Jahresbeginn wurde dieser Pflegeregress jedoch abgeschafft.

In Gmunden sind noch kaum Auswirkungen zu bemerken, sagt Alois Lanz, Bezirkshauptmann und Obmann des Sozialhilfeverbandes. "Die Befürchtungen sind bisher nicht eingetroffen", sagt er. "Es gibt nur einen marginalen Anstieg von Anmeldungen."

