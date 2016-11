Letzte Chance, "Diplomkrankenpfleger" zu werden

VÖCKLABRUCK, GMUNDEN, BAD ISCHL. Absolventen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege schließen künftig mit dem Titel "Bachelor" ab.

Die heuer beschlossene Novelle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz bringt unter anderem mit sich, dass die klassische dreijährige Diplomausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege ab 2018 (vorbehaltlich der Akkreditierung) nur noch als Fachhochschul-Studium mit der Zugangsvoraussetzung Matura angeboten wird. Die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) am Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck bieten deshalb 2017 die letztmalige Chance, die klassische Diplom-ausbildung zu beginnen.

Derzeit absolvieren an den GuKPS im Salzkammergut Damen und Herren im Alter zwischen 17 und 53 Jahren die Ausbildung zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger.

"Mitzubringen für die Diplom-ausbildung sind unter anderem Interesse an der medizinisch-pflegerischen Materie, Freude, in interdisziplinären Teams zu arbeiten, sowie die positive Absolvierung von zehn Schulstufen und ein Mindestalter von 17 Jahren", sagt Ros-witha Weinheimer, GuKPS-Leiterin in Gmunden. "Den Absolventen öffnet sich dann ein abwechslungsreicher, herausfordernder Beruf mit guten Aussichten."

Die Bewerbungsfrist in Gmunden endet am 22. Dezember, in Vöcklabruck am 3. Februar.

