Lenzinger Familie nimmt während der Sommerspiele Athletin samt Vater auf

LENZING, VÖCKLABRUCK. Mama Claudia packt auch als Volunteer an, Sohn Julian ist im Fanclub für Leonie Kaspar.

Julian, Dieter und Claudia Weyland haben den Kontakt zu Leonies Vater Robert bereits hergestellt. Bild: "Brücken bauen“

Bei der Lenzinger Familie Weyland wird sich vom 7. bis 12. Juni alles rund um die "Special Olympics"-Sommerspiele drehen. So stellt sie einer Athletin und deren Vater ihr Gästezimmer zu Verfügung. Der Verein "Brücken bauen" ist auf der Suche nach weiteren Familien in der Region, die mit leerstehenden Zimmern einen sozialen Beitrag leisten.

Als die Familie Weyland auf das sportliche Großevent in der Region Vöcklabruck aufmerksam wurde, waren sie sofort Feuer und Flamme: "Wir haben uns gleich gefragt, wie wir mithelfen können. Dabei war es uns wichtig, aktiv einen Beitrag zu leisten, denn Geldspenden sind oft nicht das Wichtigste", erklärt Claudia Weyland.

Nach einem Anruf im Büro von "Brücken bauen" fand sich rasch eine spannende Option: Die Familie wird ihr Gästezimmer der elf-jährigen Leonie zur Verfügung stellen, die mit ihrem Vater anreist und im Bewerb Leichtathletik an den Start gehen wird. "Wir freuen uns schon sehr darauf, Leonie kennenzulernen", so Julian Weyland.

"Durch den Einsatz von freiwilligen Helfern werden in der Region Brücken gebaut. Gerade durch das Teilen von Unterkünften entstehen besondere Begegnungen", erklärt Hans Schneider, Geschäftsführer des Vereins "Brücken bauen", der auf weitere private Unterkünfte in der Region hofft. Für freiwillige Helfer – viele davon Schüler, die keine Unterkunft aus eigener Tasche bezahlen können – werden noch Unterkünfte gesucht. Sie reisen zum Teil von weit weg an, um ehrenamtlich bei den Special Olympics Sommerspielen zu helfen. Special Olympics miterleben.

Bei der Familie Weyland wird sich in 89 Tagen alles um die Sommerspiele drehen. Der 13-jährige Julian Weyland bildet zusammen mit seinen Klassenkameraden der Neuen Mittelschule Seewalchen einen Fanclub für Leonie Kaspar. Claudia Weyland wird als Volunteer mithelfen. "Wir wollen die Spiele nicht nur ansehen, sondern mittendrin miterleben", erklärt Claudia Weyland.

Kontakt für freiwillige Helfer: Büro "Brücken bauen": volunteers@brueckenbauen2018.at bzw. Tel.: 07672/ 21008

