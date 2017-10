Landesliga West: Erstes Almtal-Derby seit 19 Jahren

VORCHDORF. Rund 700 Fußballfans werden Freitag in Vorchdorf erwartet, wenn ASKÖ Vorchdorf die Union Pettenbach empfängt.

Matchsponsor des Almtals-Derbys ist Erdbau-Unternehmer David Etzenberger (Mitte), der in Pettenbach wohnt und in Vorchdorf seinen Betrieb hat. Flankiert wird er von den Kapitänen Andi Pühringer (Pettenbach, links) und Vorchdorfs Marco Kontschieder. Bild: ASKÖ Vorchdorf

Im Herbst 1998 spielten Vorchdorf und Pettenbach zuletzt gegeneinander. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden, was für den damaligen Aufsteiger Pettenbach respektabel war.

Heuer sind die Vorchdorfer die Aufsteiger. Nach einem guten Saisonstart mit vier Siegen in Folge stehen sie derzeit auf Platz sieben – sechs Ränge vor Pettenbach.

Die Kicker aus dem Bezirk Kirchdorf, zuletzt zweimal Vizemeister, verzeichneten dagegen einen Fehlstart. Langzeittrainer Walter Langhör warf das Handtuch und wurde durch Reinhard Klug ersetzt. Vergangenes Wochenende besiegten die Pettenbacher den SV Friedburg mit 3:1.

Bei den Vorchdorfern riss hingegen der Faden. Nach drei Niederlagen in Folge will der Club deshalb beim prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell wieder in die Spur finden. „Ich erwarte ein packendes Derby auf Augenhöhe mit vielen Toren“, sagt Vorchdorf-Sprecher Hans Kronberger. „Beide Teams haben ihre Stärke in der Offensive.“

Die Fans dürfen sich auf ein packendes Duell freuen. Der Anstoß ist um 19.30 Uhr.

