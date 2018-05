Laakirchner Faustball-Mädchen im Schnellzugtempo

LAAKIRCHEN. Bundesliga-Spielerinnen siegten, Herren unterlagen – Großkampftage in Laakirchen ab Fronleichnam.

Carina Steindl Bild: Almhofer

In nur 45 Minuten erspielten die ersatzgeschwächten Bundesliga-Faustballerinnen von ASKÖ Laakirchen Papier einen 4:0-Sieg gegen Union Arnreit. Janine Brunner musste mit der beim Kadertraining erlittenen Knieverletzung eine Meisterschaftspause einlegen, für sie sprang Carina Steindl mit viel Angriffsdruck ein. Coach Dietmar Wohlfahrt konnte beim ersten Heimspiel den gesamten Kader einsetzen.

Die Bundesliga-Herren mussten auch in Waldburg Punkte lassen und verloren mit 1:4. Erfreulich hingegen der Erfolgslauf der Nachwuchstruppe in der 2. Landesliga: Mit Coach Markus Beisskammer kamen sie zu überraschenden 3:1-Siegen gegen ÖTB Kirchdorf und Union Inzersdorf.

Am Donnerstag bestreiten Laakirchens U18-Burschen zu Hause das letzte Landesmeisterschafts-Turnier (ab 10 Uhr), am Samstag treffen die Bundesliga-Herren in Wien auf Schlusslicht Polizei Wien (10), die Damen in Linz (16) auf Tabellennachbar FBC ABAU Linz-Urfahr. Am Sonntag findet in Laakirchen die Landesmeisterschaft der weiblichen U16 statt (ab 10 Uhr).

