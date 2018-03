LCAV-Nachwuchsläufer kehrten nach Grippewelle auf die Erfolgsspur zurück

VÖCKLABRUCK. Österreichische Geländelauf-Meisterschaften brachten der Jodl-Truppe mehrere Medaillen.

Die überwiegend junge Mannschaft des LCAV Jodl-Packaging zeigte sich auf der Cross-Strecke in Rif bei Salzburg in blendender Form. Bild: LCAV Jodl-Packaging

Die Zeiten der Krankenstände und der Grippe sind für die Aktiven des LCAV Jodl-Packaging offenbar vorbei: Bei den diesjährigen Österreichischen und Staatsmeisterschaften im Geländelauf auf dem Parkgelände des Universitätssportzentrums Salzburg/Rif präsentierten sich die Läufer und Läuferinnen des Leichtathletik-Clubs in sehr guter Verfassung. Auf dem professionell angelegten Rundparcours legte LCAV-Athlet David Fellner eine gelungene Talentprobe ab. Der junge Mann aus Neukirchen an der Vöckla eroberte in der Klasse M16 souverän Gold.

Anfangs war die Nachwuchshoffnung in der Führungsgruppe noch abwartend mitgelaufen. Auf der letzten Runde übernahm Fellner jedoch das Kommando und setzte sich souverän Meter um Meter ab. In seinem Sog legte auch sein Klubkamerad Florian Knoglinger mit Rang sieben seine bisher beste Leistung hin. Das Trio Fellner, Knoglinger und Filip Hula (Platz 24) konnte zudem noch die Goldmedaille in der Teamwertung feiern. Über eine Mannschaftsmedaille in Bronze freuten sich auch David Mayr, Bastian Wagner und Florian Pohn (alle Altersklasse U18).

In der Allgemeinen Klasse hatte es LCAV-Marathon-Ass Endris Seid auf der langen Männerstrecke (10 Kilometer) mit einer starken Konkurrenz zu tun. Er konnte mit dem sechsten Platz durchaus zufrieden sein – ebenso Joe Dißlbacher, der in der Klasse M45 als Dritter einen Platz auf dem Siegespodest eroberte.

Lisa Oberndorfer überzeugte in der Kategorie U20 mit einem perfekten Comeback, bei dem sie auf der Zielgeraden mit einem Fotofinish gerade noch die Bronzemedaille holte.

