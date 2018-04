LASK kommt mit allen Stars nach Vöcklamarkt

VÖCKLAMARKT. Am Dienstag bestreiten die Europacupstarter ab 14.30 Uhr ein Benefizspiel zu Gunsten des Vereins "Brücken bauen".

Der LASK konnte eben erst die Europacupqualifikation bejubeln. Bild: APA

Tolles Wetter, die beste Fußball-Mannschaft Oberösterreichs und ein Fußballspiel für den guten Zweck: Besser könnten die Zutaten für das morgige Benefizspiel im Vöcklamarkter Black-Crevice-Stadion nicht sein.

Ab 14.30 Uhr trifft der LASK mit Trainer Oliver Glasner auf den Regionalligisten UVB Vöcklamarkt. Das Versprechen des Trainers ist Motivation zugleich: Obwohl der Kader klein und der Terminkalender eng ist, werden die Schwarz-Weißen alle Stars mitnehmen.

Wochenlange Vorbereitungen

Es geht schließlich um den guten Zweck. Die Special Olympics Sommerspiele 2018 wurden an Oberösterreich und Vöcklabruck vergeben. Mehr als 2000 Athleten und Trainer werden an diesem riesigen Sportereignis teilnehmen. Um dieses Event auch finanziell stemmen zu können, wurde bereits vor einiger Zeit der Verein "Brücken bauen" gegründet, um Gelder zu lukrieren. Dazu gehören auch Sport- und Kulturveranstaltungen. Irgendwie kam dann auch die Idee zustande, den Vorzeigeklub Oberösterreichs gegen den Vorzeigeklub aus dem Bezirk spielen zu lassen. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bereits vor dem Anpfiff werden die LASK-Spieler auf einem Klein-Spielfeld ein Match gegen die Teilnehmer des österreichischen Special-Olympics-Fußball-Nationalteams absolvieren. UVB-Sportchef Gerhard Schweitzer: "Mein ausdrücklicher Dank gilt LASK-Trainer Oliver Glasner. Ich weiß selber, wie schwierig es ist, eine Mannschaft in dieser Phase der Meisterschaft für ein Benefizspiel abzustellen." Auch Matchsponsor Ulrich Kubinger, Geschäftsführer der Firma VTA, freut sich. "Ich bin begeistert vom Engagement aller Beteiligten. Wenn es um den guten Zweck geht, sind wir selbstverständlich gerne dabei."

Das beste Spiel benötigt auch den besten Schiedsrichter. Stefan Haselbrunner, allseits beliebter Regionalliga-Schiedsrichter aus Frankenmarkt, übernimmt kostenlos die Leitung des Spiels. (haba)

