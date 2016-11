Kulinarik-Gutscheine aus dem Almtal als Geschenkidee fürs Weihnachtsfest

GRÜNAU. Tourismus, Wirte und Produzenten bieten erstmals "Genuss-Lizenzen" zum Verkauf an.

Eine der Möglichkeiten, den Gutschein einzulösen: Bei Christian und Andrea Bergbaur im Gasthof Jagersimmerl Bild: OÖN

Gute Nachricht für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen: Die Wirte und Produzenten der regionalen Angebotsgruppe "Schmecktakuläres Almtal" haben gemeinsam mit dem Tourismusverband Almtal-Salzkammergut eine eigene "Genuss-Lizenz" aufgelegt. Sie ermöglichen es, Liebste, Freunde und Verwandte mit genussvollen und noch dazu regionalen Leckereien zu überraschen, die sie noch dazu frei wählen können.

Erhältlich im Tourismusbüro

Erhältlich sind die Genuss-Lizenzen beim Tourismusverband Almtal-Salzkammergut. Sie haben pro Stück einen Wert von zehn Euro. Die Beschenkten können ganz individuell entscheiden, wo sie die Gutscheine einlösen.

Dabei ist zum Beispiel das kulinarische und gastronomische Angebot äußerst vielfältig: von der Familienalm Hochberghaus auf dem Kasberg über das Bibliotel Jagasimmerl nahe dem Almsee, das Bierhotel Ranklleiten in Pettenbach, der Forellenhof Wieselmühle und das Romantikhotel Almtalhof in Grünau sowie die Hoftaverne Ziegelböck in Vorchdorf. Dort, übrigens, wo auch Jochen Neustifter in seinem Restaurant ganz Almtal-regional verwöhnt.

Ein klassischer Genuss-Einkauf ist mit den neuen Gutscheinen jedoch ebenso möglich, weil auch Almtaler Produzenten und Veredler, wie der Urkornhof und die Brauerei Schloss-Eggenberg in Vorchdorf, die Fleischereien Pöll und Stadler sowie der neue Partnerbetrieb, die Bäckerei Bruckmühle mit ihren drei Filialen im Almtal, Partner dieser hochqualitativen regionalen Angebotsgruppe sind. Selbst für einen etwaigen Einkauf bei den Direktvermarktern Hof Groß Höllnberg (Rotwild), Gut Kronegg (Almtaler Weideschweine), Amtmann (Hochlandrinder) und Roithhof (Schafe), kann die Genuss-Lizenz verwendet werden.

Der Verein "Schmecktakuläres Almtal" ist eine der Qualität und der Regionalität verpflichtete Kooperation von Wirten, Bauern sowie Lebensmittel-Verarbeitern und -Veredlern im Almtal. Die Wirte verwenden Produkte der heimischen Produzenten, die in den Speisekarten auch besonders gekennzeichnet sind.

Mehr zum Thema