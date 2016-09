Kritik an der Vergabepraxis der Stadt Gmunden

GMUNDEN. Unterlassungen von Ausschreibungen und andere Fehler kosteten dem Steuerzahler Geld.

Vor eineinhalb Jahren überprüften Experten des Bundesrechnungshofes die Vergabepraxis der Stadtgemeinde Gmunden sowie des "Vereins zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Gmunden & Co KG". Gestern veröffentlichten sie das Ergebnis – und es stellt der Stadtgemeinde kein gutes Zeugnis aus.

Bei den überprüften Vergabefällen wurden vier Verstöße gegen das Bundesvergabegesetz und 13 weitere Schwachstellen entdeckt. Grob zusammengefasst: Die Stadtgemeinde unterließ bei der Vergabe von Aufträgen an Unternehmen mehrmals gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibungen. Sie verzichtete auch mehrmals auf das Einholen mehrerer Angebote und dokumentierte Vergabeverfahren schlampig. Die Rathausverantwortlichen taten lange Zeit auch nichts, um ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren. Zwischen 2009 und 2014 gab es für sie keine vergaberechtlichen Schulungen.

Aus Sicht des Rechnungshofes waren das "Schwachstellen, die geeignet waren, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Leistungsbeschaffung zu beeinträchtigen". Deutlicher gesagt: In etlichen Fällen dürfte Steuergeld verschwendet worden sein.

Der Rechnungshof führt zahlreiche Beispiele an. So wurde die Errichtung zweier Krabbelstuben für 363.000 Euro entgegen des Vergabegesetzes direkt an eine Baufirma vergeben. Laut Stadtgemeinde deshalb, weil man unter Zeitdruck stand und das Unternehmen bereits den bestehenden Kindergarten errichtet habe.

Unzählige Bauvorhaben

In sechs Fällen unterließ die Stadtgemeinde vorab die Ermittlung des Bauwertes. Beispielsweise bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes im Traunsteinstadion oder bei der Errichtung der Tiefgaragen-Schrankenanlage. Die Stadt rechtfertigte sich im letzteren Fall mit dem Hinweis darauf, der Leistungsumfang sei nur schwer abzuschätzen gewesen. Ähnliche Fehler entdeckten die Rechnungshofexperten aber auch bei der Fassadensanierung des Seeschlosses Ort, bei der Erweiterung des Urnenfriedhofes, der Kanalsanierung, bei der Sanierung einer WC-Anlage, der Errichtung des Dienstleistungszentrums und bei weiteren Bauvorhaben.

VP-Bürgermeister Stefan Krapf, der während des Prüfungszeitraumes noch nicht im Amt war, glaubt, dass der Rechnungshof ähnliche Fehler auch in anderen Gemeinden gefunden hätte. "Aber ich nehme den Rechnungshofbericht sehr ernst", sagt er "Ich verstehe ihn als konstruktives Feedback, das wir nützen müssen. Wir haben auch bereits begonnen, unsere Vergabepraxis zu verbessern."

2 Kommentare (129) · 29.09.2016 06:43 Uhr von masterbrain· 29.09.2016 06:43 Uhr http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/_jahre/2016/berichte/teilberichte/oberoesterreich/Oberoesterreich_2016_09/Oberoesterreich_2016_09_1.pdf



"Der RH bekräftigte daher seine Empfehlungen

an die Stadtgemeinde Gmunden bzw. das Unternehmen

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Gmunden

& Co KG, die internen Richtlinien dahingehend zu überarbeiten bzw.

einzuführen, dass eine nach Wertgrenzen differenzierte Verpflichtung

zur Einholung von Angeboten vorgesehen wird."



"Der RH empfahl der Stadtgemeinde Gmunden und dem Unternehmen

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Gmunden

& Co KG, Vergabeverfahren zu wählen, die dem Bundesvergabegesetz

entsprechen und somit den Wettbewerb unter den Bietern stärken." Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) (17) · 29.09.2016 06:35 Uhr von paulpeter· 29.09.2016 06:35 Uhr So etwas hätte ich mir NIE gedacht!!!! Das kann doch nicht wahr sein!!!! Aber im Traum passiert da nicht alles!!!

Ich frage mich schon länger warum war da nur der Rücktritt vor den BM Wahlen????

Z. Zt. bin ich ganz munter!!!



Leider sind halt noch zu wenige Munter das da so einiges verstanden wird!!!



Wie leider hier so üblich: Es gilt die Unschuldsvermutung für alle sich Betroffenen! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

