Klinikum stellt die Medikamente für Chemotherapie maßgeschneidert her

VÖCKLABRUCK. 9000 Zytostatika für Chemotherapien bereitet die Apotheke des Salzkammergut-Klinikums Vöcklabruck pro Jahr zu.

Andreas Seiringer, Leiter der Apotheke im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck Bild: gespag

Damit sichergestellt ist, dass dabei die gleichen Qualitätskriterien wie bei großen Pharmakonzernen erfüllt werden, wurden die neuen Apotheken-Reinräume der Zytostatikazubereitung durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen nach § 63 Arzneimittelgesetz zertifiziert.

Seit 2004 werden am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck Zytostatika zentral in der Apotheke zubereitet. Dabei handelt es sich um natürliche oder synthetische Substanzen, die das Zellwachstum oder die -teilung hemmen und die bösartigen Zellen zum Absterben bringen. Sie werden vor allem in der Krebstherapie, aber auch in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt. An Spitzentagen stellt das Apothekenteam bis zu 70 Zubereitungen her. "Um die hohen Qualitätskriterien zu erfüllen, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig", erklärt Andreas Seiringer, Leiter der Apotheke am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck.

"Die Anforderung der onkologischen Medikamente erfolgt online. Der behandelnde Arzt gibt die verordnete Substanz in die EDV ein und übermittelt sie an uns. In unserem Reinraum wird dann das Zytostatikum zubereitet, das genau und individuell auf den Patienten oder die Patientin abgestimmt ist. Die Zertifizierung der neuen onkologischen Produktionsstätte am Standort Vöcklabruck durch die AGES ist für uns ein Meilenstein, der sich nahtlos in das onkologische Gesamtkonzept der gespag einfügt", sagt der Experte. Vor jeder neuen Verabreichung ist es erforderlich, die Daten der Patienten zu kontrollieren. Werte wie Vitalparameter, Gewicht oder Laborergebnisse müssen aktualisiert werden, um im neuen chemotherapeutischen Zyklus gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.

