Kletterer vom Schoberstein gerettet

WEIßENBACH AM ATTERSEE. Ein 32-jähriger Kletterer aus Salzburg bestieg am Sonntagvormittag den 1.261 Meter hohen Mahdlgupf.

(Symbolbild) Bild: Wolfgang Spitzbart

Als er über den Wanderweg Richtung Weißenbach am Attersee abstieg überknöchelte er und verletzte sich ca. 50 Meter unterhalb des Schoberstein-Gipfels. Der Salzburger setzte er den Notruf ab. Die Bergrettung Steinbach-Weyregg am Attersee sowie der Notarzthubschrauber "Martin 3" wurden alarmiert. Der 32-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber aufgenommen und in das LKH Vöcklabruck gebracht.

