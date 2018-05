Kletterer (22) stürzte beim Abseilen sechs Meter ab

BAD ISCHL. Aus einer Höhe von sechs Metern ist ein 22-Jähriger am Samstag in einem Klettergarten der Gemeinde Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ungebremst auf den Boden geprallt.

(Symbolbild) Bild: www.laumat.at/ Matthias Lauber

Der junge Mann hatte die Kletterroute bereits absolviert, das Seil am Umlenkpunkt am Ende der Tour eingehängt und wollte sich, gesichert durch seinen Kletterpartner am Boden, abseilen. Dabei passierte ein folgenschwerer Fehler: Der 22-Jährige stürzte aus einer Höhe von rund sechs Metern ab und schlug nahezu ungebremst auf dem Boden auf.

Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte und leistete sofort Erste Hilfe. Der Verletzte wurde durch den Bergrettungsdienst Bad Ischl an der Unfallstelle erstversorgt. Auf einer Universaltrage brachten ihn die Rettungskräfte zum in der Nähe wartenden Notarzthubschrauber Christophorus 14. Der 22-Jährige wird im Salzkammergutklinikum Bad Ischl behandelt, teilte die Polizei per Aussendung mit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema