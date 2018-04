Klausurthemen der Grünen: Umwelt, Integration, Mobilität und Innenstadt

VÖCKLABRUCK. Die Vöcklabrucker Grünen steckten am Attersee ihr Arbeitsprogramm ab.

Umwelt, Integration, Mobilität und Innenstadt waren die Schwerpunkte der Jahresklausur der Grünen in Unterach am Attersee. Umweltstadtrat Stefan Hindinger will im Rahmen der "Bienenfreundlichen Gemeinde" viele Projekte umsetzen. Wir rufen dazu auf, einige Quadratmeter des eigenen Gartens unter dem Motto ‚Blumenwiese statt Rasen’ den Bienen zur Verfügung zu stellen", so die Grünen. Beim Thema Elektromobilität setzen sich die Grünen für weitere Ladestationen sowie ein E-Car-Sharing ein.

Integrationsreferentin Petra Wimmer will neben dem Ausbau der Sprachförderung mehr Begegnungsmöglichkeiten von Einheimischen und Zugewanderten. "Es soll dieses Jahr einen sportlichen Wettbewerb in Kombination mit kultureller Begegnung geben."

Ein weiteres wichtiges Thema der Grünen ist die Innenstadtentwicklung. "Wir fordern ein professionelles Leerflächenmanagement", so Gemeinderätin Sonja Pickhardt-Kröpfel. Die Grünen setzen sich für ein Gesamtkonzept für die Innenstadt ein, die neben Handel und Gastronomie auch Wohnen, Kultur und Dienstleistungen umfasst.

"Die Stimmung bei den Vöcklabruck Grünen ist trotz der schwierigen Situation der Grünen auf Bundesebene gut", betont Fraktionsobfrau Susanne Fischer. "Wir sind in vielen Bereichen die treibende Kraft in der Stadtpolitik."

