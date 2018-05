"Keine Kürzung auf Kosten der Schwächsten!"

VÖCKLABRUCK. Umfrage des Armutsnetzwerks: Gebühr für Nachmittagsbetreuung trifft vor allem einkommensschwache Familien.

Bert Hurch-Idl und Elisabeth Kienberger vom Armutsnetzwerk: massive Folgen durch neue Gebühren Bild: gh

Die Einführung von Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten ziehe massive und teils verheerende Folgen nach sich, zeigt das Armutsnetzwerk Vöcklabruck auf. Betroffen seien vor allem die einkommensschwachen Familien, betont Bert Hurch-Idl, Sprecher des Armutsnetzwerkes. "Für Herbst zeichnet sich in unterschiedlichen Gemeinden eine weitere Verschärfung dieser Situation ab."

Bis zu 50% weniger Kinder

Ein Drittel der mehr als 50 Kindergärten im Bezirk Vöcklabruck hat an der Erhebung des Armutsnetzwerkes teilgenommen. 13 Kindergärten – zumeist in kleinen Landgemeinden – sind demnach von den negativen Auswirkungen der Gebühren betroffen. In einigen Kindergärten seien bis zur Hälfte der Kinder von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet worden, informiert Elisabeth Kienberger von der Regional-Caritas. In einem Kindergarten wurden von insgesamt 64 Kindern gleich 22 abgemeldet. Von einigen Pädagoginnen sei angemerkt worden, dass vor allem sozial schwächere Familien die Härte dieser Entwicklung zu spüren bekämen. Alternativen – wie etwa eine Leihoma – komme nach Angaben von Eltern günstiger und werden daher der Nachmittagsbetreuung im Kindergarten vorgezogen.

"Einkommensschwache Familien haben sich zum größten Teil abgemeldet, was aus pädagogischer Sicht erschreckend ist", formulierte eine Kindergärtnerin. "Einsparungen auf dem Rücken der Kinder kann und will unsere Institution nicht verstehen. Gleichberechtigung sieht anders aus! Unser subjektives Gefühl sagt uns, dass wir Rückschritte statt Fortschritte machen."

Das Armutsnetzwerk illustriert am Beispiel einer betroffenen Mutter die "verheerenden Folgen" der Gebühren: Die Frau hatte mit Müh und Not einen Arbeitsplatz gefunden. "Jetzt hat sie den Job aufgeben müssen, weil ihre Gemeinde die Nachmittagsbetreuung eingestellt hat", schildert Kienberger.

Diese Entwicklung hat auch Konsequenzen für das Kindergartenpersonal. Die mit den Abmeldungen einhergehenden Stundenkürzungen hätten die Pädagoginnen großteils unerwartet getroffen, heißt es vom Armutsnetzwerk. "Für Herbst ist die Prognose von einigen Kindergärten wenig rosig", zeigt Kienberger auf. Sollten weitere Abmeldungen oder nur eine geringe Zahl an Neuanmeldungen kommen, seien weitere Personalstunden-Kürzungen für die Kindergärtnerinnen zu erwarten.

"Als Armutsnetzwerk stellt sich uns die Frage, ob da am richtigen Ort gespart oder gekürzt wird und ob diese besorgniserregende Entwicklung nicht in die falsche Richtung läuft", sagt Hurch-Idl, der seitens der Plattform fordert: "Keine Kürzungen auf Kosten der Schwächsten!"

