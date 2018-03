Kamasi Washington kommt zum Inntöne Festival im Mai nach Diersbach

DIERSBACH. Alle Stammgäste des Festivals werden ersucht, sich rechtzeitig Karten zu sichern! Das Programm steht fest: Kamasi Washington wird am 20. Mai in Diersbach spielen.

Auch werden u.a. Bobby Watson, David Murray, Raul de Souza, Anna-Lena Schnabel und Soweto Kinch erwartet. Tanzbare Musik kommt von den Sons of Kemet. Der Name der Band wie auch des Bandleaders Shabaka Hutchings gehen zurück auf die alte ägyptische und nubische Kultur. Ebenso vielfältig sind die stilistischen Einflüsse in der Musik von Sons of Kemet. Eine der feurigsten und progressivsten Jazzbands!

Termin: 18. bis 20. Mai, Buchmannhof in Diersbach, Bezirk Schärding. Tickets und Informationen auf www.inntoene.at

OÖNcard-Inhaber erhalten ermäßigten Eintritt: Tagesticket: 39 Euro statt 42 Euro, Festivalpass: 104 Euro statt 112 Euro

