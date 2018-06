Kaddour: Lehrlingen wird Sprachrohr genommen

LENZING. Mit der Senkung des aktiven Wahlalters bei Betriebsratswahlen von 18 auf 16 Jahre plant die Regierung die Abschaffung des Jugendvertrauensrats.

Daniel Kaddour (19) Bild: ÖGB

"Den Lehrlingen würde ihr Sprachrohr genommen werden, und ihre Interessen würden gerade in einem großen Betrieb wie hier bei Lenzing untergehen", kritisiert Daniel Kaddour. Der 19-jährige Chemieverfahrenstechniker ist seit vergangenem Jahr im Betrieb Jugendvertrauensrat.

"Die Rechte der Lehrlinge müssen geschützt werden, und genau hier liegt eine Hauptaufgabe des Jugendvertrauensrats", sagt Kaddour, für den neben der Tätigkeit als Vertreter der Interessen von jungen Kollegen auch das soziale Gefüge und der Zusammenhalt im Betrieb ein großes Anliegen sind. So hat der Jugendvertrauensrat etwa einen Lehrlingsporttag in Lenzing veranstaltet.

Wenn in einem Betrieb mindestens fünf jugendliche Arbeitnehmer (unter 18 Jahren bzw. Lehrlinge unter 21) beschäftigt sind, ist für die Vertretung ihrer Interessen ein Jugendvertrauensrat zu wählen. Dessen Rechte und Pflichten entsprechen im Wesentlichen jenen der Betriebsratsmitglieder. Die wichtigsten Aufgaben sind, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der jugendlichen Arbeitnehmer wahrzunehmen; darauf zu achten, dass die Vorschriften, die für das Arbeitsverhältnis gelten, eingehalten werden; die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsrats sowie Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung einzubringen.

