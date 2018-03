Junge Freiheitliche für frischen Wind in Gemeindestuben

VÖCKLABRUCK. Beim Bezirkstag des Ringes Freiheitlicher Jugend wurde Christoph Führer zum Bezirksobmann gewählt.

RFJ-Bezirksobmann Führer (M.) mit Stellvertreter Steinbichler (l.) und Herrde (r.), Raml und Kroiß. Bild: Privat

Der 24-jährige FP-Mandatar ist seit mehreren Jahren politisch aktiv und rückte vor kurzem in Lenzing in den Gemeindevorstand auf. Seine Stellvertreter sind der Nußdorfer Florian Steinbichler und der Timelkamer Benjamin Herrde. "In den kommenden Jahren werden wir unsere Strukturen weiter ausbauen und versuchen, starke Zeichen zu setzen", kündigte der RFJ-Obmann an.

"Zehn Prozent unserer Gemeinderäte im Bezirk sind unter 30 Jahren", erklärte FP-Bezirksobmann Rudolf Kroiß. "Ich wünsche mir, dass der RFJ gemeinsam mit der FPÖ einen wichtigen Beitrag leistet, um frischen Wind in die Gemeindestuben zu bringen." RFJ-Landesobmann Michael Raml sieht die Aufgabe des RFJ darin, die Mitglieder zu kritisch denkenden, eigenverantwortlichen und pflichtbewussten Staatsbürgern heranzubilden.

