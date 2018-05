Jetzt aber wirklich: Gmunden ist eine „stilvolle“ Stadt

GMUNDEN. Die Tourismusstadt, Keramikstadt, Sportstadt und Schulstadt will endlich einen klaren Markenkern. Doch was ist die Stadt am Traunsee wirklich? Stilvoll, beschließt die Politik.

Gmundens neues Logo erinnert an den Traunsee, der Schriftzug an sanfte Wellen. Bild: Foto: Stadtgemeinde

Bad Ischl ist die Kaiserstadt. Gmunden dagegen hat es schon mit vielen Attributen versucht: Kurstadt, Tourismusstadt, Keramikstadt, Sportstadt und Schulstadt zum Beispiel. Auch Universitätsstadt nannte man sich bereits. Das Problem dabei: Bisher wurde weder ein Thema noch ein Begriff konsequent durchgezogen.

Das soll sich jetzt ändern. Auf Antrag von VP-Wirtschaftsstadtrat Michael Frostel beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine „Neupositionierung“ der Stadt. Und diesmal soll die Sache durchgezogen werden. Die neue Positionierung lautet: „Gmunden ist Österreich stilvollste Freizeitstadt am See.“ Folgerichtig wird der Name der Stadt künftig mit dem Slogan „seenswert & stilvoll“ verbunden. Im dazugehörigen Logo sind die Umrisse des Traunsees erkennbar, aus denen der Schriftzug „gmunden“ in sanften Wellenbewegungen hervorgeht.

Entwickelt wurde die neue Positionierung in Zusammenarbeit mit einer Kreativagentur, und der Anspruch, stilvoll zu sein, soll künftig den Auuftritt der Stadt bestimmen. Und zwar langfristig. „Eine Neupositionierung ist ein Marathon und kein Sprint“, mahnte Stadtrat Frostel im Gemeinderat.

Zwar stimmten alle Fraktionen einstimmig für Gmundens stilistischen Alleinstellungsanspruch, doch kleine Unsicherheiten machten sich dennoch bemerkbar. So konnte niemand wirklich die Frage von Gemeinderat Andreas Hecht (BIG) beantworten, wer künftig bestimme, was „stilvoll“ sei. Auch SP-Gemeinderat Markus Medl vermisst „objektivierbare Kriterien“ und warnt außerdem: „Manche könnten im neuen Slogan einen überheblichen Unterton heraushören.“

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar rubicon (180) 28.05.2018 12:44 Uhr Gmunden sollte sich mal "stilvoll" um ihre Slipanlage kümmern. Sie ist im Sommer andauernd von Eingeborenen zugeparkt, welche glauben, das Parkverbot gilt nicht für sie! Gestraft oder abgeschleppt wird dort auch nicht. Lieber Bürgermeister Krapf, kümmern sie sich darum dass es heuer besser wird! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema