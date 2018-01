Irrtümlich Freeridern gefolgt: Skifahrerin geriet in Notlage

GMUNDEN. Irrtümlich ist am Freitag eine Skifahrerin auf dem Krippenstein einer Gruppe Freeridern nachgefahren und so in eine brenzlige Situation geraten.

Freeridern nachgefahren; Skifahrerin verirrte sich am Krippenstein Bild:

Es war gegen 14:20 Uhr, als die 36-jährige Schifahrerin aus Großbritannien auf der Piste des Schigebietes Dachstein Krippenstein ins Tal abfahren wollte. Da sie jedoch über geringe bis keine Pistenkenntnisse verfügte und die Sicht bei zu diesem Zeitpunkt stark eingeschränkt war, fuhr sie einer ihr unbekannten Gruppe Schifahrer nach.

Dadurch gelangte sie in den freien Schiraum der Variante "Angeralm" und fuhr den ersten Hang ab. Als sie bemerkte, dass es sich bei der Gruppe um Freerider handelte, hielt sie an und versuchte rund eine Stunde lang zu Fuß in den organisierten Skiraum aufzusteigen. Als sie nicht zuletzt aufgrund der Neuschneemengen die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens erkannte, verständigte sie um 15:20 Uhr den Bergrettungsdienst Oberösterreich.

Zwei Mitglieder des BRD Obertraun, die zufällig auf dem Berg waren, fuhren daraufhin zu der 36-Jährigen ab. Sie brachten die Frau über eine Querfahrt zum organisierten Skiraum zurück. Von dort wurde sie mittels Skidoo zur Bergstation des Krippensteins gebracht. Von dort konnte sie schließlich selbstständig unter Begleitung eines BRD-Mannes ins Tal abfahren.

Im Einsatz standen insgesamt fünf Mitglieder des Bergrettungsdienstes Obertraun sowie ein Alpinpolizist.

