Intendant greift fürs Bühnenbild selbst zum Werkzeug

GMUNDEN. Markus Olzinger ist nicht nur Intendant und Regisseur des Musicalfrühlings Gmunden, sondern auch der Bühnenbildner. Im Mühlviertel entstand dieser Tage die Kulisse für „Jane Eyre“, das ab 22. März im Stadttheater zu sehen ist.

Markus Olzinger, Strippenzieher des Musicalfrühlings Gmunden Bild: privat

In den kommenden Tagen beginnen die Proben für das Musical „Jane Eyre“, das zwischen 22. März und 8. April im Gmundner Stadttheater (und zugleich erstmals in Österreich) zu sehen ist. Regisseur und Intendant Markus Olzinger ist aber schon jetzt mit Arbeit eingedeckt. Das liegt daran, dass er in Personalunion auch Bühnenbildner ist. Er entwirft die Kulissen und fertigt sie auch selbst an.

Der 32-jährige Linzer, der schon mit zwölf Jahren selbst auf der Bühne stand, greift nicht nur aus Kostengründen selbst zu Handkreissäge und Winkelschleifer. „Ich mag das“, sagt er. „Die ganzen administrativen Vorbereitungsarbeiten – vom Marketing bis zum Ticketverkauf – bedeuten großen Stress für mich. Aber die Arbeit in der Werkstatt ist eine angenehme, ruhige Phase, bei der man wirklich kreativ sein kann.“

Düsterer Dachboden

Die Musicalversion des düster-romantischen englischen Romans von Charlotte Brontë ist in einem alten Dachboden des 19. Jahrhunderts angesiedelt. Olzinger hat die knorrige Oberstube in den vergangenen Wochen in einer Werkstatt in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) hergestellt. „Die Kunst besteht nicht nur darin, neues Holz alt und verwittert aussehen zu lassen“, sagt Olzinger. „Auch die Statik muss funktionieren, es braucht bewegliche Schiebeelemente, und die Kulissen müssen sich auch durch Lichteffekte in Szene setzen lassen.“ Viele Ideen zur Inszenierung würden erst durch das Bühnenbild entstehen, so Olzinger. Die Inszenierung schmiege sich zum Teil auch an den Schauplatz des Geschehens an.

Wer das fertige Musical (und die Bühne) sehen möchte, sollte sich rasch ein Ticket sichern. „Der Verkauf läuft in diesem Jahr extrem gut“, sagt Olzinger. „Das Stück zieht.“

Mehr Informationen auf www.musical-gmunden.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema