Inklusive Arbeit ist in Vöcklabruck noch Mangelware

VÖCKLABRUCK. Eltern von Verein "46+1" machen am Welt-Down-Syndrom-Tag auf Bedürfnisse ihrer Kinder aufmerksam.

Kinder mit Down-Syndrom brauchen frühe und gezielte Förderung. Bild: www.a-ss.at

Am morgigen Welt-Down-Syndrom-Tag wird der Verein "46+1 Down Syndrom" auf dem Wochenmarkt unter dem Motto "Liebe zählt keine Chromosomen" auf die Bedürfnisse von Kindern mit Down-Syndrom aufmerksam machen.

Kinder mit Down-Syndrom werden mit 47 anstelle der üblichen 46 Chromosomen geboren. Sie sind in ihrer Entwicklung generell langsamer als andere Kinder. "Besonders wichtig ist für unsere Kinder eine gezielte und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Förderung von Beginn an", betont Birgit Brunsteiner, Obfrau des Vereins. 13 Familien aus dem Bezirk Vöcklabruck treffen sich bei "46+1" regelmäßig zu gemeinsamen Unternehmungen.

Sorgen macht den Eltern die Zeit nach der Schule. Inklusive Arbeitsmöglichkeiten sind noch Mangelware. "Ideen, in Vöcklabruck einen inklusiven Arbeitsplatz für Menschen mit Down Syndrom zu schaffen, gibt es in unserem Verein von Anfang an", beschreibt Brunsteiner die Vision des Vereins.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema