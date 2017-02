Initiative kämpft gegen den Schwanenschwund am Traunsee

GMUNDEN. In den Neunzigern gab es noch 120 Schwäne in Gmunden, jetzt nur noch 41 im ganzen See.

Die Bevölkerung wird gebeten, Nistplätze zu melden, damit man diese beschützen kann. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Schwanenbussis, wie die Bewohner von Gmunden im Salzkammergut gerne genannt werden, sind seit der jüngsten Vogelzählung besorgt: Die Initiative Bird-Life zählte Anfang des Jahres nur noch 41 Schwäne im Traunsee. Im Jahr zuvor waren es noch 46 gewesen und vor zwei Jahren 51. In den Neunzigerjahren tümpelten alleine an der Gmundner Esplanade noch mehr als 120 Schwäne herum. Und in den Achtzigerjahren entfernten Naturschutzorgane sogar Eier aus den Nestern, weil man eine Überpopulation der Vögel befürchtete.

Jetzt aber schlägt das Pendel in die andere Richtung. Deshalb fand Montagabend im Seehotel Schwan ein Treffen beunruhigter Schwanenfreunde statt. Mit dabei waren Mitglieder der Gmundner Grünen sowie die Buchautorin Renate Perfahl ("Felix, ein Traunseeschwan"). Sie suchten gemeinsam nach Möglichkeiten, den Schwanenschwund zu stoppen.

Werden Eier angestochen?

Allerdings steht nicht einmal die Ursache für den Vogelrückgang fest. Gerüchte, dass einzelne Fischer die Eier anstechen würden (im Irrglauben, der Vogel sei ein Konkurrent), weist der Fischereiverband Traunsee entschieden zurück.

Aus Sicht der Schwanenfreunde mangelt es in jedem Fall an geeigneten Uferzonen für das inoffizielle Gmundner Wappentier. "Schwäne müssen regelmäßig an Land, um sich das Gefieder zu putzen", sagt Perfahl. "Die dafür notwendigen flachen Uferzonen verschwinden aber, es gibt überall befestigte Ufermauern." Dazu komme noch, dass viele Ufergrundstücksbesitzer keine Freude haben, wenn Schwäne sich auf ihrem Areal niederlassen oder sogar brüten.

Die Gmundner Schwanenfreunde möchten die Menschen deshalb sensibilisieren und Verständnis für die Bedürfnisse der Vögel erwirken. Den Anfang soll eine systematische Erfassung der Nester machen. "Wir appellieren an alle Uferbewohner, uns Brutplätze zu melden", so Perfahl. "Wir würden dann den Dialog mit den Grundstückbesitzern suchen. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, die Plätze besonders zu schützen. Es geht ja nur um die kurze Brutzeit."

Doch auch wenn Schwäne sich verletzen, könnte die Bevölkerung helfen. "Wer ein verletztes Tier sieht, sollte die Gmundner Feuerwehr alarmieren", so Perfahl. "Die Männer fangen das Tier und bringen es in die Gmundner Tierklinik Cumberland." Dort hat man Erfahrung in der Verarztung von Schwänen.

Gestutzte Flügel

Schwäne sind eigentlich nordeuropäische Zugvögel, die auf ihrem Flug in den Süden die mitteleuropäischen Gewässer nur als Rastplätze benutzten. Vor Jahrhunderten sahen Adelige in den Vögeln aber Prestigeobjekte und stutzten vielen von ihnen die Flügel, damit sie nicht mehr wegfliegen konnten. Auf diese Art wurden Schwäne heimisch.

