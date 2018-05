In Rekordzeit umgebaut, verschönert, verfeinert und wiedereröffnet

BAD GOISERN. Beim Steegwirt in Bad Goisern fanden sich unzählige Prominente zu einem großen Fest ein.

Familie Grampelhuber hat aus ihrem Betrieb ein Schmuckstück gemacht, bei dem der urig-gemütliche Charakter des Altbaus erhalten blieb. Bild: Klemens Fellner

Gerade einmal ein halbes Jahr dauerte der große Renovierungs-, Aus- und Umbau beim Steegwirt in Bad Goisern, direkt am Abfluss des Hallstättersees in die Traun gelegen. Das Investitionsvolumen betrug 2,3 Millionen Euro – viel Geld, das gut angelegt wurde, denn das Gebäude ist nun ein echtes Schmuckstück, die Gaststuben eine Augenweide, und dabei blieb aber der bekannte und beliebte gemütliche Charakter erhalten, was auch das erklärte Ziel der Bauherren – der Familie Fritz und Brigitte Grampelhuber samt Söhnen Fritz junior und Tamino – war.

Beim kürzlich gefeierten Fest zur Wiedereröffnung waren etliche prominente Vertreter aus Politik, Sport, Tourismus, Wirtschaft und vor allem von jenen Firmen vertreten, die den Steegwirt in Rekordzeit zu dem machten, was er nun ist: noch schöner und vor allem auf dem neuesten Stand der Küchen- und jedweder anderen Technik. Gesehen wurden unter anderem der Hallstätter Nationalratsabgeordnete Rainer Wimmer, der Scharnsteiner Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Rudi Raffelsberger, Goiserns Bürgermeister Peter Ellmer, Alt-Gemeindeoberhaupt Reinhard Winterauer, Tourismusobmann Peter Scheutz, WKO-Bezirkschef Robert Oberfrank, Abfahrtsolympiasieger und Streif-Streckenrekordhalter Fritz Strobl sowie eine stattliche Abordnung des Österreichischen Fußballbundes mit Präsident Leo Windtner an der Spitze.

Grüße von Marko und David

Fritz Grampelhuber junior ist ja Teamkoch der ÖFB-Herrennational-Elf und war bei der EURO 2016 in Frankreich dabei. Per Video-Grußbotschaft gratulierten etliche Kicker, darunter Marko Arnautovic oder David Alaba, der Steegwirt-Familie zur Wiedereröffnung. Live dabei bei der Feier waren ÖFB-Tormanntrainer Klaus Lindenberger, Ex-Nationalgoalie Robert Almer und Hoffenheim-Legionär Florian Grillitsch.

Beim Fußball ist ja die richtige Raumaufteilung ein wichtiges Kriterium, aber auch beim Umbau: So dürfen sich Fritz und Bruder Tamino, die beiden Chefs in der Steegwirt-Küche, über den immensen Platzgewinn an ihrem Arbeitsplatz freuen: Früher hatten sie nur 36 Quadratmeter zur Verfügung, nach der Renovierung sind es 136.

