Im Winter anmelden zu Lauf im Herbst

SANKT WOLFGANG. Der 46. Internationale Wolfgangseelauf hat – zumindest im Internet – bereits begonnen.

Beim Lauf live dabei: die OÖN Bild: (Hörm.)

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf – das gilt auch für einen der landschaftlich reizvollsten Bewerbe in ganz Oberösterreich: den heuer am 15. Oktober zum 45. Mal stattfindenden Internationalen Lauf rund um den Wolfgangsee mit seinen diversen Distanzen und natürlich mit dem ursprünglichen Klassiker, der 27-Kilometer-Seerunde mit Start und Ziel mitten in St. Wolfgang.

Die 45. Auflage im vergangenen Jahr brachte mit 5601 Meldungen (einem Plus von 20 Prozentpunkten im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2015) einen neuen Höchststand an Teilnehmern. Organisationschef Franz Sperrer: "Es war für das gesamte Organisationsteam eine große Freude und Ehre, Läuferinnen und Läufer aus 42 Nationen – ebenfalls Rekord – am Start begrüßen zu können."

Der 27-Kilometer-Klassiker erreichte mit 2247 Meldungen (+ 11 Prozent gegenüber 2015) das zweitbeste Ergebnis in der 45-jährigen Geschichte des Bewerbs. Nur 2001 waren es mit 2347 Nennungen noch mehr, doch damals gab es alle anderen Distanzen noch nicht, nämlich den 10-Kilometer-Uferlauf (+ 28 Prozent verglichen mit 2015), den 5,2-Kilometer-Panoramalauf (+ 40 Prozent) und den Salzkammergut-Marathon mit Start in Bad Ischl und Ziel (nach der Wolfgangseerunde) in St. Wolfgang.

Mit Mondsee, Bad Ischl und St. Wolfgang bilden drei Laufklassiker des Salzkammerguts den 5. Salzkammergut-Top-3-Laufcup 2017. Alle, die bei diesen Veranstaltungen, also insgesamt dreimal, ins Ziel kommen, erhalten die edle Salzkammergut-Top-3-Glasmedaille. 73 Aktive (14 Damen und 59 Herren) haben 2016 diese Dreifach-Herausforderung erfolgreich bewältigt.

Gestartet wurde der Wolfgangseelauf bereits im Internet, denn Anmeldungen sind ab sofort (und noch vergünstigt) möglich: www.wolfgangseelauf.at

