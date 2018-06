Im Winter 1944 erlebte Zell am Moos eine "Hasenjagd" der besonderen Art

FRANKENMARKT, ZELL/MOOS. Alois Zierler wurde in den Wäldern um Haslau als Fahnenflüchtiger erschossen.

Totenbild des Alois Zierler: Nach „kurzem schweren Leiden“ verschieden – zynischer geht es wohl nicht mehr. Bild: Hawle u.a.: Täter und Opfer

Weihnachten 1944. Das letzte Christfest vor dem Ende des Krieges. Viele beten um Frieden. Alois Zierler aus Frankenmarkt hofft auch auf ein baldiges Kriegsende. Der Landarbeiter war zu den Gebirgsjägern der Wehrmacht nach Kufstein eingezogen worden, als seine Einheit 1942 an die Front verlegt werden sollte, wurde er zum Fahnenflüchtigen. Er schlug sich bis in die Gegend um seine Heimat durch, lebte in den Wäldern zwischen Kobernaußen und dem Attergau.

Seine Schwester Josefa, die sich damals als Magd auf einem Bauernhof verdingte, unterstützte ihn. Von den Hausleuten bekam sie Essen, das sie Alois zu seinen Verstecken brachte. Sie tat dies unter Einsatz ihres eigenen Lebens, weil sie immer wieder beobachtet wurde, aber die Nazi-Häscher immer wieder austricksen konnte. 2012 (wenige Jahre vor ihrem Tod) wurde Josefa (verheiratete Neuhofer) für ihren seinerzeitigen Mut von der damaligen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ausgezeichnet.

Der 26. Dezember 1944

An diesem Tag brachte eine Denunziation – möglicherweise von Leuten, bei denen sich Zierler als Tagelöhnerin angeboten hatte – drei Mitglieder der örtlichen Landwacht aus Haslau wieder auf seine Spur. Sie spüren ihn auf, hetzen ihn. Er flieht, fällt im tiefen Schnee, rappelt sich auf, versucht im nahen Wald wieder Deckung zu finden. Drei Stunden lang dauert die Hetze. Dann treffen ihn Schüsse. Einmal, zweimal, dreimal, sogar viermal. Beide Oberarme, Rücken, Leber und Lunge werden getroffen. Es ist eine Art Hasenjagd. Aber der Hase ist nicht tot.

Man bringt ihn in das Haslauer Feuerwehrdepot, will ihn dort verhören. Ein mutiger Gendarmeriebeamter verfügt am nächsten Morgen die Einweisung in das Lazarett Vöcklabruck. Dort stirbt Alois Zierler am 27. Dezember 1944 gegen 10.45 Uhr, wie Hawle, Kriechbaum und Lehner in ihrem Buch "Täter und Opfer. Nationalsozialismus im Bezirk Vöcklabruck" auf Seite 95f ausführlich darlegen.

Ein Chronikeintrag der Gendarmerie Vöcklabruck vom 27. Dezember 1944 attestiert den Häschern "gerechtfertigten Waffengebrauch". Zierler war allerdings unbewaffnet, hatte Waffengebrauch zu seiner Verteidigung immer abgelehnt.

Straße nach Zierler benennen?

Einer, der die Erinnerung an die Erschießung Zierlers bewahren will, ist der Theologe Andreas Pillichshammer (52) aus Frankenmarkt. Am 27. Dezember 2019 jährt sich der Tod des Alois Zierler zum 75. Mal. Pillichshammer will in einem offiziellen Schreiben der Gemeinde Frankenmarkt ein paar Maßnahmen vorschlagen, die mithelfen, damit diese schlimme Angelegenheit nicht in Vergessenheit gerät. Darunter die Benennung einer Straße nach Alois Zierler, ein Gedenkstein sowie das bei seinem Begräbnis 1944 vom Pfarrer verbotene Läuten der Totenglocke am 27. Dezember 2019.

Auszug aus dem Buch "Zell am Moos 3 – Geschichte-Geschichten-Menschen" von Norbert Blaichinger, das im Juli in der edition irrsee erscheint.

