Hummus und Kibbah: Kriegsflüchtling eröffnet syrisches Lokal in Bad Goisern

BAD GOISERN. Shadi Alista war in seiner syrischen Heimat Kaufmann, bevor er mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg flüchtete und im Salzkammergut landete. Am Freitag eröffnete er in Bad Goisern sein eigenes Café. „Syriana“ nennt er es - und verwöhnt darin seine Gäste mit Köstlichkeiten aus dem Orient.

Das Café Syriana in der Goiserer Kirchengasse lockt an Wochenenden mit arabischen Köstlichkeiten. Bild: ebra

Shadi und Shirin Alista flüchteten mit ihren Kindern 2015 aus ihrer syrischen Heimat nach Österreich. Die Familie lebte in der 7000 Jahre alten Stadt Hama – ein Zentrum des Widerstands gegen das Assad-Regime. Bereits 1982 bombardierte die Regierungsarmee Hama. Rund 30.000 Menschen kamen damals ums Leben. Als 2011 der Bürgerkrieg ausbrach, rückte die Regierungsarmee rasch in die Stadt ein, in der Shadi Alista einen Supermarkt betrieb und seine Frau Shirin Volksschullehrerin war. Die beiden verloren Freunde und Verwandte im Bürgerkrieg.

Jetzt lebt die Familie in Bad Ischl. Shadi, der bereits gut Deutsch spricht, arbeitet in der Hilfseinrichtung Heyat, in der unbegleitete jugendliche Flüchtlinge betreut werden. Der 39-Jährige baut sich noch ein zweites berufliches Standbein auf: In Bad Goisern eröffnete er in der Kirchengasse das Café Syriana – ein kleines, feines Lokal mit acht Sitzplätzen, in dem arabische Spezialitäten serviert werden: Hummus, Falafel, Kabab, Fladenbrot und vor allem Kibbah – herzhaft gefüllte Bulgur-Teigtaschen. Chefkoch ist Shadi selbst, und der Mann versteht sein Handwerk. Trotzdem wollte er vor seinem Projekt noch gastronomische Erfahrung sammeln. Deshalb arbeitete er eine Zeit lang bei Börgi Börner in Bad Ischl. Shirin hilft im Lokal mit, die Kinder dagegen büffeln für die Schule. Und das mit Erfolg. Nagham (14) ist in der Neuen Mittelschule Bad Ischl so erfolgreich, dass sie ihre Schulzeit im Gymnasium fortsetzen wird. Die junge Familie ist glücklich im Salzkammergut. Ihre syrische Heimat können die Alistas aber nicht vergessen. „Über WhatsApp sind wir in Kontakt mit Freunden“, sagt Nagham. Und die Eltern wollen mit ihren Kindern wieder zurückkehren, sobald sie in Syrien wieder sicher leben können. Wann immer das ist. Dass die Flüchtlingswelle in Österreich bei manchen Menschen Unbehagen auslöste, kann Shadi Alista verstehen. „Die Österreicher haben das Recht dazu, Angst vor Flüchtlingen zu haben“, sagt er. „Wir sind als Fremde in dieses Land gekommen. Sie kennen uns ja noch nicht.“

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 17 Uhr bis 23 Uhr

