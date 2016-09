Hoffnung für die Postalm

STROBL. Der Salzburger Trachtenhersteller Gerhard Gössl verkaufte die defizitären Postalm-Skilifte seinem Freund Karl-Heinz Prentner. Für das kleine Skigebiet könnte das der Ausweg aus der Krise sein.

Das Naturjuwel beim Wolfgangsee könnte im Winter weiterhin Skifahrer anlocken. Voraussetzung dafür ist aber, dass vor Ort alle an einem Strang ziehen. Bild: Tourismus

Zuletzt war nichts mehr gegangen: Gerhard Gössls Pläne, 1500 zusätzliche Betten auf die Postalm zu bringen, wurden vor Ort abgelehnt. Ebenso seine Vorstellungen über die Aufteilung der hohen Skilift-Verluste (im letzten Winter immerhin rund 150.000 Euro). Die Almbauern wollten ihm sogar die Dienstbarkeitsverträge kündigen. Gössl hätte dann die Lifte abbauen müssen. Er sprach bereits vom drohenden Konkurs.

Jetzt nahm sich der Trachtenhersteller selbst aus dem Spiel und löste damit vielleicht den Knoten. Gössl übergab die Liftgesellschaft seinem steirischen Freund und Unternehmer Karl-Heinz Prentner. Dieser machte sich als technischer Ausstatter von Ski- und Tennisveranstaltungen einen Namen und will am Kasberg zunächst wieder alle Beteiligten ins Boot holen und dann gemeinsam mit ihnen das kleine Skigebiet zukunftsfähig machen.

"Die Postalm hat als kleines, feines Skigebiet durchaus Chancen", sagt er. "Gewinne werden die Skilifte vermutlich nie abwerfen. Es ist die Region als Ganzes, die vom Skibetrieb profitiert." Prentner bietet an, noch heuer eine Beschneiungsanlage zu errichten. Danach möchte er die Postalm behutsam weiterentwickeln. Zu einem Skigebiet, in dem Großeltern langlaufen und im Pferdeschlitten fahren, während ihre Enkelkinder das Skifahren lernen, wie er sagt. "Voraussetzung dafür ist, dass wir alle an einem Strang ziehen", so Prentner. Sollte das nicht gelingen, sei es das Ende des Skigebietes.

