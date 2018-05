Hoffnung für den Kinderspielplatz im Cumberland

GMUNDEN. Der einzige Spielplatz im Gmundner Stadtteil Cumberland könnte gerettet werden. Ein entsprechender Vorschlag dazu wurde von Siegfried John (VP) im Gemeinderat präsentiert.

Der einzige Spielplatz im Gmundner Stadtteil ist von einem Wohnbauprojekt bedroht. Bild: ebra

Im Interessenskonflikt im Stadtteil Cumberland zeichnet sich eine Lösung ab. Wie die OÖN berichteten, möchte dort die kirchennahe Wohnbaugesellschaft ELAG eine Wohnanlage auf einem Grundstück der Diözese Linz errichten. Bisher wurde die Wiese der Stadt gratis als Spielplatz zur Verfügung gestellt. Dieser müsste nun der Wohnanlage weichen. Weil es der einzige Spielplatz im Cumberland ist, herrscht im Stadtteil Unmut.

VP-Gemeinderat Siegfried John brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Kompromissvorschlag ein. Die Stadtgemeinde könnte ein benachbartes Baugrundstück kaufen, es der Kirche zur Verfügung stellen und gegen den Spielplatz eintauschen. Besitzer des anvisierten Grundstückes ist der Tierarzt Andreas Hecht. Dieser sitzt selbst im Gemeinerat (Bürgerliste BIG) und zeigt sich gesprächsbereit. In der jüngsten Sitzung wurde der Kompromissvorschlag einstimmig begrüßt. Jetzt soll er am Runden Tisch weiterentwickelt werden.

