Hochprozentige Offensive des Fruchtsaftkönigs Spitz

ATTNANG-PUCHHEIM. Edelbrand-Linie "Puchheimer" ist bald österreichweit erhältlich.

Im Vorjahr wurde bei Spitz in Puchheim eine neue Spezialitäten-Brennerei in Betrieb genommen. Bild: Spitz

Für das Puchheimer Traditionsunternehmen Spitz gehört die Herstellung von Spirituosen seit 1857 zu den Kernkompetenzen. Jetzt positioniert sich Spitz seiner Edelbrand-Linie "Puchheimer" im großen Stil am österreichischen Markt. Für die Herstellung der zehn reinsortigen Edelbrände sowie der saisonal inspirierten Limited Editions wurde in eine eigene Spezialitätenbrennerei investiert.

150 Flaschen pro Tag

Die feierliche Eröffnung der Puchheimer Spezialitätenbrennerei war für den Lebensmittelhersteller einer der Meilensteine im vergangenen Jahr. Die neue Brennerei umfasst ein Füllvolumen von 140 Litern. Pro Tag entstehen hier rund 150 Flaschen Edelbrand. Die neue Produktserie besteht aus zehn Sorten, darunter Gelbe Williamsbirne, Donau-Marille und Mährische Vogelbeere. Saisonal limitierte Brände ergänzen das Sortiment. Ab Ende des Monats sind die reinsortigen Edelbrände österreichweit in der Gastronomie und im Großhandel erhältlich.

"Die Eröffnung der Puchheimer Spezialitätenbrennerei war für uns ein bedeutender Schritt in der Unternehmensgeschichte, auf den wir jahrelang hingearbeitet haben", sagt Geschäftsführer Josef Mayer. "In Zusammenarbeit mit unserem Edel- brandsommelier und Brennmeister Franz Strobl achten wir in der Produktentwicklung darauf, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist und dass für die Herstellung der Edelbrände ausschließlich vollreife, hochwertige Rohstoffe eingesetzt werden."

Seit knapp einem Jahrhundert baut Spitz seine Spirituosen-Kompetenz kontinuierlich aus. Den Beginn machte das Unternehmen vor mehr als 90 Jahren mit dem Inländerrum – einem Klassiker in heimischen Haushalten. Darüber hinaus stellt Spitz auch Spirituosen her – etwa den Eierweinbrand, alkoholische Heißgetränke und Vodka. Und seit 2017 auch die Puchheimer Edelbrand-Linie.

"Wir produzieren hier pro Jahr 4,4 Millionen Liter Spirituosen", so Josef Mayer. "Mit den Puchheimer Edelbränden heben wir unsere Kompetenz in diesem Bereich auf die nächste Stufe."

