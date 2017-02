"Heilige" 5. Jahreszeit im steirischen Salzkammergut

BAD AUSSEE. Der Ausseer Fasching wird offiziell in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Trommelweiber, Flinserl, Pless oder Fischer sind traditionelle und einzigartige Figuren der "heiligen" fünften Jahreszeit im Ausseerland – dem Fasching. Von Faschingsonntag bis Faschingdienstag übernehmen die "Maschkera" die Herrschaft und tragen zu Unterhaltung und Heiterkeit bei. Jetzt kommt die Beförderung.

"Seit Herbst 2016 steht fest, dass der Ausseer Fasching in die Liste ‚Immaterielles Kulturerbe’ aufgenommen wird", sagt Ernst Kammerer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ausseerland-Salzkammergut. Die Unesco-Auszeichnung wird am 27. Februar, dem Faschingmontag, um 13 Uhr verliehen. Am gleichen Tag feiern die Ausseer Trommelweiber mit einer Festveranstaltung ihren 250. Geburtstag.

"Das Ausseerland-Salzkammergut ist eine der wenigen Regionen, in denen die närrische Zeit so authentisch und intensiv gelebt wird", erklärt Kammerer. Der Fasching beginnt unter anderem mit Umzügen, dem traditionellen Weiberrocka, maskiertem Rodeln und den Faschingsbriefen, bei denen Politisches, Missgeschicke und Hoppalas in amüsanter Weise vorgetragen werden. Am Faschingmontag ziehen ab 12.30 Uhr Faschingsgruppen durch Bad Aussee und präsentieren sich den Gästen im Kur- & Congresshaus.

Infos unter www.ausseerland.at

