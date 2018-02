Hannes Heide besuchte Richard Taubers Grab in London

BAD ISCHL. Der Tenor, der in der Zwischenkriegszeit große Erfolge in Bad Ischl feierte, liegt in London begraben. Aber sein Grabmal ist in einem traurigem Zustand.

Hannes Heide legte am Grabmal von Richard Tauber Blumen nieder. Bild: (OÖN/Aldrian)

Er wurde in Linz geboren und mit Franz Lehárs Lied „Du bist mein ganzes Herz“ über Nacht zum Weltstar. Das Leben des Operetten- und Opernsängers Richard Tauber (1891–1948) war außerdem aber eng mit Bad Ischl verbunden. Bevor der Tenor, der auch als Komponist Erfolge feierte, vor den Nazis nach England flüchten musste, feierte er in der Salzkammergut-Metropole große Bühnenerfolge. Als Tauber kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, vor 70 Jahren im Exil verstarb, wurde ihm auf dem Ischler Friedhof ein Gedenkstein errichtet.

„Grab in schlechtem Zustand“

Bad Ischls SP-Bürgermeister Hannes Heide machte vergangene Woche einen Kurzurlaub in London und besuchte dabei auch das Grab Taubers im Stadtteil Brompton. Dort legte er in Gedenken an den Künstler einen Blumenstrauß nieder. „Leider ist der Grabstein aber in einem schlechten Zustand und stark verschmutzt“, so Heide. „Taubers Geburtsstadt Linz, die Operettenstadt Bad Ischl, das Land Oberösterreich sowie private Unterstützer sollten gemeinsam eine Reinigung möglich machen.“ Heide kündigt an, in dieser Sache Kontakt mit dem Linzer Bürgermeisterkollegen Klaus Luger (SPÖ) aufzunehmen.

