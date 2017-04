Hannes Gruber: Seine Gästebücher sind sein Heiligtum

INNERSCHWAND. Hannes Gruber sammelte Autogramme von Prominenten aus Kunst, Sport und Politik.

Ex-Restop-Chef Hannes Gruber mit einem seiner fünf Gästebücher: Der Eintrag stammt von Ernst Happel. Bild: (OÖN/Blaichinger)

In der Autobahnstation Restop Mondsee (heute "Landzeit") war es einst Usus, dass der Chef Hannes Gruber (heute 71) sofort informiert werden musste, wenn Prominente zu Gast waren. Heute zeigen seine fünf Gästebücher das "Who’s who?" von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Sport, das im Restop Station machte. "Diese Gästebücher sind mein Heiligtum", sagt Gruber.

Rudolf Kirchschläger mit Gattin Herma war der erste, der sich in Gästebuch Band 1 von Hannes Gruber verewigte. Die zweite war Senta Berger ("Die schnelle Gerdi"), mit der Gruber heute noch eine enge Freundschaft verbindet. Dann ging es unglaublich rasch weiter. Der kürzlich verstorbene Karl Stotz, damals Trainer von Austria Wien, schrieb ins Tagebuch. Kein Wunder: Wie viele andere Vereine machte auch die Austria Rast im Restop, wenn man im Westen Österreichs zu einem Fußballspiel anzutreten hatte. Bruno Kreisky gehörte zur zahlreichen Politprominenz, ebenfalls Fred Sinowatz oder Alois Mock.

Der Direktor bittet um Eintrag

"746 Eintragungen sind es in fünf Bänden, und jede einzelne habe ich angefragt", sagt Gruber. Die Methode war freilich (fast) immer die gleiche. Gruber zückte Gästebuch, Kuli und Kamera, stellte sich als Direktor des Hauses vor und bat um einen Eintrag. Keiner der Gäste konnte sich der charmanten Anfrage entziehen.

Jazz Gitti war auch eine, die mit Hannes Gruber mehrmals Kontakt hatte. Sie nannte ihn immer "Cheferl". Dass sie kulinarischen Genüssen nicht abgeneigt war, ist evident. "Drei Buttersemmerl und vier Mehrlspeisen an einem Vormittag", sagt Gruber. Er knüpfte Kontakte, pflegte sie und folgte auch immer Einladungen, die er erhielt. Auch bewies er besonderes Engagement, als er etwa die Passagiere der "Achille Lauro" außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten um vier Uhr in der Früh bewirtete.

Eines Tages war auch Gunther Philipp zu Gast im Restop. Gruber, von seinen Mitarbeitern sofort informiert, ging an den Tisch des Gastes und begrüßte den "sehr geehrten Herrn Professor". Dieser antwortete prompt: "Ich bin ein ehrlich erworbener Doktor!"

30 Prozent seiner Gäste, die sich ins Gästebuch eingetragen hätten, seien auch Stammgäste geworden, sagt Gruber. Und mit einigen habe er heute noch Kontakt. "Manche rufen mich an, wenn sie in der Nähe sind. Dann gehen wir auf einen Kaffee in Mondsee." Ins ehemalige Restop geht er nicht mehr. Er sei gegangen "auf Nimmerwiedersehen!", bekennt er. Offensichtlich war es ein kein runder Abgang.

(Auszug aus dem Buch "Menschen im Mondseeland" von Norbert Blaichinger, das im Juni 2017 in der edition innsalz erscheint. Ca. 200 Seiten, 19,80 Euro)

