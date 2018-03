Grüne wollen den Pass Gschütt für Mautflüchtlinge sperren

GOSAU. Die Umweltpartei hat in den Landtagen von Oberösterreich und Salzburg Initiativanträge eingereicht. Ziel ist ein Transitverbot für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen - so wie am Pötschenpass.

Länderübergreifende Initiative Bild: (Grüne)

Wie die OÖN berichteten, haben zwölf Gemeinden und zehn Tourismusverbände in Oberösterreich und Salzburg gemeinsam eine Petition gegen den Lkw-Transit über den Pass Gschütt verabschiedet. Die Zahl der Lkw auf der Bundesstraße B 166 stieg seit 2013 um rund 50 Prozent. Kritiker wie die Bürgerinitiative „Lebensraum Salzkammergut“ gehen davon aus, dass es sich bei einem großen Teil der Frächter um Autobahn-Mautflüchtlinge handelt.

Die grüne Salzburger Landtagsabgeordnete Angela Lindner und ihr oberösterreichischer Parteikollege Severin Mayr machten sich am Dienstag selbst ein Bild von der Situation in Gosau. Beide stellten in ihren Landtagen einen Initiativantrag für ein Transitverbot. Sie fordern (so wie am Pötschenpass) ein Fahrverbot für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen – ausgenommen Ziel- und Quellverkehr.

Ihre Anträge werden jetzt in den Verkehrsausschüssen in Linz und Salzburg diskutiert. Sollten sich entsprechende Mehrheiten bilden, könnte das Transitverbot noch vor dem Sommer beschlossen werden, so Mayr. „Nachdem auf beiden Seiten der Landesgrenze alle Gemeinden und Tourismusverbände hinter dieser Forderung stehen, bin ich optimistisch, dass wir eine Mehrheit finden“, so Mayr. „Man darf das Salzkammergut nicht dem Schwerverkehr ausliefern.“

