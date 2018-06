Grünauer Besuch bei den Freunden in der Lombardei

GRÜNAU. Eine 70-köpfige Gruppe aus Grünau besuchte am Fronleichnamswochenende die italienische Partnergemeinde Idro (Lombardei), wo ein "Fest für Grünau" veranstaltet wurde.

Die Almtaler trumpften in der 2000-Einwohner-Gemeinde am Fuß der Alpen groß auf: Hermann Hüthmayr bereitete Kasnocken zu, Kurt Ettinger Holzknechtnocken. Zur Verkostung wurden auch verschiedene Sorten Speck (auch vom Mangalitzaschwein), Wildwurst, Honig, Bauernbrot, Most und Schnaps mitgebracht. Sogar sechs Fässer Bier wurden im Autobus über die Alpen gekarrt. Begeistert waren die Italiener aber auch von den mehr als 500 selbstgebackenen Lebkuchenherzen, die Grünauerinnen verteilten. Außerdem präsentierten sich Almtaler Handwerker und der Cumberland Wildpark.

Die Nachricht vom tragischen Tod des Grünauer Bürgermeisters Alois Weidinger hatte auch in Idro Trauer ausgelöst. Die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden ist nicht zuletzt ihm zu verdanken. Erfreut war Bürgermeister Giuseppe Nabaffa aber, mit Wolfgang Bammer den Nachfolger Weidingers kennenlernen zu können. Man war sich einig, die Partnerschaft im Andenken an Alois Weidinger weiterhin intensiv zu pflegen.

