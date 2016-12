Groteske um eine kleinere Mülltonne in Vöcklamarkt

VÖCKLAMARKT. Seit 2009 bemüht sich Norbert Köpl, statt der 90-Liter-Mülltonne einen kleineren Behälter zu bekommen. "Mehrmalige Vorsprachen und schriftliche Anträge waren erfolglos", schildert der Vöcklamarkter. Vor wenigen Tagen hat der Gemeinderat erneut seinen Antrag abgelehnt.

Köpl wohnt alleine in seinem Haus und legt eine nachhaltige und umweltschonende Lebensweise an den Tag. "Ich würde mit dem 30-Liter-Volumen bei einem sechswöchigen Entleerungsintervall das Auslangen finden", betont er. Seit mittlerweile sieben Jahren hat er dafür mehrere Anläufe genommen – stets ohne Erfolg.

Kein Recht auf 30-Liter-Tonne?

Köpl bezieht sich auf das oö. Abfallwirtschaftsgesetz, wonach er als Ein-Personen-Haushalt die Voraussetzung für einen 30-Liter-Abfallbehälter erfülle. Bürgermeister Josef Six (VP) sieht das anders: Die 30-Liter-Menge beziehe sich bloß darauf, dass zumindest 30 Liter pro Kopf für die Müllentsorgung zu berechnen sei. "Das heißt nicht, dass ein Ein-Personen-Haushalt eine 30-Liter-Tonne haben kann", klärt Six auf.

Der Bürgermeister weist im Gespräch mit den OÖNachrichten darauf hin, dass Norbert Köpl in der Zeit, als er den Antrag auf eine 30-Liter-Mülltonne gestellt hatte, für die Grünen im Umweltausschuss und im Gemeinderat gesessen war. "Weder im Ausschuss noch im Gemeinderat hat er damals eine Mehrheit gefunden", sagt Six. Da Köpl mehrmals abgeblitzt war, hat er 2012 einen "Devolutionsantrag" an die Marktgemeinde gestellt. "Ich bat um eine bescheidmäßige Erledigung", betont er. Der ehemalige Grüne Gemeinderat erhielt jedoch nur eine schriftliche Ablehnung. Auch im Gemeinderat wurde sein Antrag nicht thematisiert, was Köpl "demokratiepolitisch bedenklich" findet.

"Es war ein Fehler, dass wir nicht gleich einen Bescheid geschrieben haben", räumt Bürgermeister Six ein. Aber in der Sache selbst hat sich der Standpunkt der Marktgemeinde nicht geändert. Norbert Köpl hat nach vier Jahren einen ablehnenden Bescheid bekommen, seine Berufung dagegen wurde jetzt vom Gemeinderat einstimmig (auch mit den Stimmen der Grünen) abgelehnt. "Die G’schicht liegt jetzt in Linz, wahrscheinlich geht’s bis zum Verwaltungsgerichtshof", mutmaßt Six.

