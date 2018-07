Gmundner startet bei WM

GMUNDEN. Christian Siedlitzki als doppelter Titelverteidiger.

Christian Siedlitzki Bild: privat

In Kürze startet der gebürtige Gmundner Christian Siedlitzki bei der aus sechs Disziplinen bestehenden Multievent-Weltmeisterschaft in Odense (Dänemark). Siedlitzki geht dabei am Sonntag auf seiner Lieblingsstrecke, dem Sprintduathlon (5 km Laufen, 20 km Radfahren, 2,5 km Laufen) sowie auch am Donnerstag der kommenden Woche beim Aquathlon (1 km Schwimmen, 5 km Laufen). Bei beiden Bewerben wurde der 53-Jährige im vergangenen Jahr Vizeweltmeister seiner Altersgruppe.

Siedlitzki: "Es wird ein starkes Stück Arbeit. Es sind geschätzt zehn Starter, die das Rennen für sich entscheiden können. Ich fahre mit gehobenem Haupt nach Odense und zähle mich natürlich zum engeren Favoritenkreis."

