Gmundens neuestes Lokal ist das älteste

GMUNDEN. Der 1503 gegründete Hacklwirt wirft 2018 noch einmal seinen Turbo an: auf italienisch

Carlo (Service) mit Ilaria, Erika mit Vincenzo (Küchenchef) und Pasquale (Pizzaiolo) – diese fünf jungen Italiener sind das neue Cesare-(Hacklwirt-)Team. Bild: gary

"Was wird bloß aus dem Hacklwirt?" Diesen Satz hörte man seit mehr als eineinhalb Jahren oft in Gmunden, der Hauptstadt der Frager und Hinterfrager. Nun liegt die Antwort auf dem Tisch, und sie lautet "Cesare". So wie bis Ende 2016. Danach wurde lange nach geeigneten Pächtern und Betreibern gesucht. Diese sind nun gefunden.

Carlo Gallo aus Parma, der aus Kalabrien stammende Vincenzo Ventura und Ilaria bzw. Erika, die Lebenspartnerinnen der beiden, sowie der gelernte Pizzaiolo (Pizzabäcker) Pasquale nehmen sich künftig der Geschicke der Gmundner Traditionsgaststätte an.

Seit vergangenem Freitag ist das "Cesare" wieder geöffnet. Eine Feier dazu gab es bisher noch nicht, wie Carlo Gallo sagt: "Wir wollen es langsam und mit Bedacht angehen. Ein offizielles Eröffnungsfest wird es dann im Juli geben." Täglich von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 23.30 sind die Küchenzeiten. Und die Küche kann sich sehen lassen, besonders in puncto frischen Fischs. "Das ist unser Hauptaugenmerk", so Carlo, der ergänzt: "Falls jemand einen besonderen Wunsch nach Meeresfisch hat, erfüllen wir den auf Bestellung. Innerhalb einer Woche ist jeder gewünschte Fisch hier frisch auf dem Teller."

Das älteste Gmundner Lokal ist somit das neueste (oder umgekehrt). Die Betreiber bekamen nach ihrer Bewerbung den Zuschlag, weil sie ein Konzept hatten, jung sind, ausgesprochen sympathisch dazu, und weil sie Erfahrung in ihrer Branche mitbringen. Carlo: "Wir kaufen unsere Zutaten ausschließlich in Italien ein. Wenn man bei uns isst, schmeckt es genau so wie in einem Restaurant in Italien. Alles hier ist italienisch – die Zutaten, die Gerichte, die Weine."

Als Service wird "Takeaway" aller Speisen angeboten.

Der Hacklwirt

Seit 1503 ist Gmundens ältestes Innenstadt-Gasthaus, der Hacklwirt, bereits bekannt. Damals wurde diese traditionelle Schenke erstmals erwähnt. In den vergangenen Jahrzehnten war das Haus bekannt für gutes Bier, gutes Essen und honorige Stammtischrunden, vor allem aber für Gemütlichkeit. Genauso soll auch die Zukunft mit den neuen italienischen Betreibern aussehen: gut essen, gut trinken, und das in nettem Ambiente.

