Gmunden sieht sich gezwungen, immer mehr Blech ins Stadtgebiet zu schlichten

GMUNDEN. Kurz vor der Öffnung des Baumwipfelpfades rief der Gemeinderat eine Parkplatz-Offensive aus. Bestehende Flächen werden erweitert, aber es entstehen auch neue Parkplätze auf der grünen Wiese. Was nicht alle begeistert.

Der motorisierte Individualverkehr frisst Lebens- und Erholungsraum. Bild: Weihbold

Touristiker rechnen damit, dass der Baumwipfelpfad am Grünberg jährlich 200.000 zusätzliche Besucher anlockt. Doch Gmunden hat jetzt schon Parkplatzprobleme und will darüber hinaus den Rathausplatz von Autos befreien. Um die Blechlawine dennoch in geordnete Bahnen zu lenken, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit breiter Mehrheit ein ganzes Bündel an Maßnahmen.

Vier Parkplätze erweitern

Vier Parkplätze in der Peripherie werden noch in diesem Sommer erweitert beziehungsweise neu gebaut: Der Parkplatz „Zentrum Ost“ erhält 54 zusätzliche Stellplätze. Der große Parkplatz beim Sportzentrum wird neu errichtet und um Busplätze erweitert. Beim Franzl im Holz entsteht auf einer (bisher) grünen Wiese ein neuer, gebührenpflichtiger Parkplatz, und das Parkhotelareal wird ebenfalls als Parkplatz genutzt. Außerdem verlängert die Gemeinde den Pachtvertrag mit Ernst Grabner für den Parkplatz bei der Grünberg-Talstation für rund 150.000 Euro pro Jahr.

Nicht alle Mandatare sind begeistert. Die Grünen lehnen es ab, sich der Autoflut einfach zu ergeben und Wiesenflächen dafür zu opfern. Ihrer Meinung nach sollten stattdessen Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel gestärkt werden. FP-Vizebürgermeisterin Beate Enzmann stimmte mit ihrer Partei zwar zu, kritisierte aber, dass Gmunden „schönste Plätze am Ostufer“ Autos opfere. Grüne, Freiheitliche und die Bürgerliste BIG sind auch umzufrieden damit, dass die Stadtgemeinde Ernst Grabner jährlich 150.000 Euro Pacht überweist.

VP-Bürgermeister Stefan Krapf verweist indessen darauf, dass es beim Thema Parken noch viel zu tun gebe und etliche der nun beschlossenen Maßnahmen keine Dauerlösungen seien. „Unser langfristiges Ziel muss es sein, Parkdecks zu errichten, um sparsamer mit Flächen umzugehen“, sagt er. Als mögliche Standorte für Parkdecks nennt er die Michlgründe oder das Gaswerkareal. Auch an einer Park & Ride-Anlage bei der Bahnstation Engelhof werde gearbeitet.

Reinhold Kassmannhuber und Andreas Hecht von der Bürgerliste BIG verwiesen in der Gemeinderatssitzung auf künftige technische Möglichkeiten. So könnten sich Autofahrer in Zukunft vielleicht per App darüber informieren, ob und wo es in der Stadt noch freie Parkplätze gibt.

