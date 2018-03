Gmunden fiebert der Premiere von "Jane Eyre" entgegen

GMUNDEN. Das Broadway-Erfolgsstück feiert am Donnerstag im Stadttheater seine Weltpremiere auf Deutsch. Sogar aus Japan kommen Musical-Fans an den Traunsee, um die düster-romantische Liebesgeschichte zu erleben.

Yngve Gasoy-Romdal und Elisabeth Sikora in den Hauptrollen Bild: Veranstalter

Die Traunseestadt schreibt morgen Abend Musicalgeschichte. Auf der Bühne des Stadttheaters findet die deutsche Erstaufführung des Erfolgsmusicals „Jane Eyre“ statt. Die berühmte Romanvorlage aus dem Jahr 1847 von Charlotte Brontë war in der Bühnenversion ein großer Erfolg am Broadway. Jetzt ist das Stück bis 8. April in acht Vorstellungen in deutscher Sprache am Traunsee zu erleben. Mit den Musicalstars Elisabeth Sikora und Yngve Gasoy-Romdal in den Hauptrollen.

Düster-romantische Geschichte

Die düster-romantische Geschichte handelt vom Waisenmädchen Jane Eyre, das als Gouvernante auf einem herrschaftlichen Anwesen lebt und sich in den einsamen Hausherrn verliebt. Dem Glück der beiden steht aber ein dunkles Geheimnis im Weg.

Intendant, Regisseur und Bühnenbildner Markus Olzinger bereitet sich gemeinsam mit seinem Ensemble seit Monaten auf den Musical-Frühling vor. „In den vergangenen Nächten haben wir praktisch durchgearbeitet“, sagt er. „Aber alles ist im Plan. Ich kann unserem Publikum schon jetzt einen tollen Abend versprechen. Es wird sehr emotional.“

Der Musical-Frühling Gmunden strahlt mittlerweile über Österreichs Grenzen hinaus. Es gab Kartenbestellungen aus Deutschland, und sogar aus Japan reisen Fans an den Traunsee, um den niederländischen Hauptdarsteller Yngve Gasoy-Romdal erleben zu können.

Der Traunsee-Tourismus verkauft Packages mit Eintrittskarte, Nächtigung und Museumsbesuch. „Wir sind mit der Nachfrage hochzufrieden“, sagt Tourismusdirektor Andreas Murray. „Sogar einige Reisebusse kommen heuer zum Musical.“

Weil die Nachfrage so groß ist, würde Markus Olzinger gerne noch einige Spieltermine dranhängen. „Aber das ist kaum machbar, weil die Ensemblemitglieder auch andere Verpflichtungen haben“, sagt er.

Wer das Musical erleben will, sollte sich jedenfalls rasch Tickets sichern. Es sind nicht mehr allzu viele Karten erhältlich, heißt es.

