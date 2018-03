Gmunden feiert sein größtes Basketballfest des Jahres

GMUNDEN. Morgen und übermorgen richten die Swans das Cup-Final-4-Turnier aus und hoffen, gut abzuschneiden

Tilo Klette ist marod. Bild: Hörmandinger

Kann sein, dass die Gmundner Basket Swans heuer Meister werden, aber falls daraus nichts werden sollte, feiert der Klub morgen (Spiele um 17 und 19.15 Uhr) und übermorgen (Finale ab 17 Uhr) mit der Ausrichtung des Cup-Final-4-Turniers sein größtes Basketballfest des Jahres. Weitere Teilnehmer sind Topfavorit Kapfenberg, Fürstenfeld und Gmundens Semifinalgegner Wels.

"Wir sind schon in froher Erwartungshaltung", sagt Swans-Manager Harald Stelzer. "Die Vorbereitungen gehen in die Endphase, und wir sind sehr angetan vom Kartenvorverkauf. Es wird sicher ein tolles Event und wir freuen uns schon sehr darauf." Einige wenige Restkarten gebe es noch, so Stelzer (erhältlich unter der E-Mail-Adresse harald.stelzer@basketswans.at), aber der VIP-Bereich sei bereits restlos ausverkauft: "Das wird ganz gewiss eine volle Hütte in der Volksbank-Arena werden."

Swans-Schlüsselspieler Tilo Klette laboriere an einer fiebrigen Erkältung, bedauert Stelzer: "Ich weiß nicht, ob er das bis zum Semifinale gegen Wels ‚derschupft‘. Toni Blazan, der im Training umgeknöchelt ist, wird’s probieren. Jetzt gibt’s eh nichts anderes mehr, als Zähne zusammenbeißen." (gs)

